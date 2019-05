BG Göttingen in Crailsheim: 40 Minuten volle Konzentration

Crailsheim/Ilshofen – Am drittletzten Spieltag hat die BG Göttingen den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga klar gemacht. Vor 2443 Zuschauern gewannen die Veilchen unerwartet souverän mit 88:63 (47:28) bei den Hakro Merlins Crailsheim.

Damit werden die Göttinger auch in der sechsten Saison in Folge in der 1. Liga dabei sein und gegen insgesamt in ihre elfte Spielzeit im Oberhaus. Weiter Bayern, Berlin und Bamberg statt Paderborn und Ehingen.

Der entscheidende Faktor beim überraschend hohen 25-Punkte-Erfolg in der Halle in Ilshofen war, dass die BG diesmal die Konzentration, den Fokus aufs Spiel endlich einmal die gesamten 40 Minuten auf einem Top-Level hochhielt. Und nicht nur wie zuletzt mal zehn, mal 20 Minuten. Es gab diesmal auch keinen Ausfall im Team von Coach Roijakkers, der seine Auszeiten immer zum genau richtigen Zeitpunkt setzte.

Dagegen scheiterten die Schwaben vor allem an ihrer eigenen übergroßen Nervosität. Es stand viel auf dem Spiel für die Merlins, doch dem ungeheuren Druck waren sie nicht gewachsen. Die Veilchen kontrollierten die Partie über die gesamte Spielzeit und ließen Crailsheim Stars Madgen, Russell, Turner und dem NBA-erfahrenen Hollis nicht zur Entfaltung kommen dank einer aufmerksamen Defensive inklusive von 37 Rebounds gegenüber 26 der Merlins.

Etwas gewackelt haben die Göttinger nur in den ersten Minuten des letzten Viertels, als Russell mit sieben Zählern in Folge auf 51:64 stellte – nur ein kurzes Aufbäumen.

Zuvor hatte bereits der wieder starke Michael Stockton das Spiel übernommen, ging mit 24 Punkten als Klasse-Anführer voran. Endlich einmal wieder stark auch Penny Williams, der mit sieben Assists und 15 Punkten zum zweitbesten Scorer avancierte. Und nach der Pause tauchte auch Derek Willis mit acht Rebounds wieder auf, gleichermaßen auch Mihajlo Andric mit sieben Rebounds. Und auch Mathis Mönninghoff ließ sich blicken, steuerte einen wichtigen, schwierigen Dreier aus der Ecke zum 81:58 bei. Doch auch alle weiteren Akteure hatten diesmal ihren Anteil an diesem Sieg – dem ersten nach fünf Pleiten und dem erst zweiten in den vergangenen 14 Partien.

„Mein Team war von Anfang an da - alle Spieler“, freute sich Coach Roijakkers. „Ich bin froh für unsere Fans, dass wir das sechste Jahr in Folge in der Bundesliga spielen können.“ haz/gsd