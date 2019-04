BG Göttingen jetzt mitten im Abstiegsstrudel

Göttingen – Für die BG Göttingen hat sich die Situation im Kampf um den Klassenerhalt durch die eigene 79:96-Niederlage gegen Oldenburg und durch die Ergebnisse der Abstiegs-Konkurrenz weiter zugespitzt.

Crailsheim hat zum Team von Trainer Johan Roijakkers aufgeschlossen (beide sieben Siege), der MBC, Bremerhaven und Jena liegen nur noch vier Pluspunkte hinter den Veilchen.

Der Lage-Überblick

Die BG hat zum siebten Mal in Folge verloren und knüpft damit an die Serie von neun sieglosen Partien im November/Dezember an.

Dagegen haben zumindest Teile der Abstiegskonkurrenten am vergangenen Wochenende gepunktet. So gewann Crailsheim mit der Schlusssirene durch einen wilden Dreier von Frank Turner aus dem Lauf heraus noch 115:114 in Gießen. Die Hessen ließen sich durch die Schwaben noch einen Zehn-Punkte-Vorsprung abnehmen. So sind die Merlins nun schon punktgleich mit den Veilchen.

Und auch Bremerhaven punktete nach zwei Niederlagen zuvor wieder doppelt. Riesen-Freude bei den Eisbären nach dem 83:75 gegen Bayreuth, das sich wie Gießen das Spiel noch aus der Hand nehmen ließ.

Genau andersherum lief es in Jena gegen Würzburg. Die Thüringer lagen lange vorn, doch das bessere Ende hatten die Mainfranken trotz des dritten Spiels in einer Woche für sich und siegten noch 82:78.

Gut für die BG auch die Niederlage des Mitteldeutschen BC in Bonn, wo die Weißenfelser aber stets Paroli boten.

Albechts Debüt

Im Spiel gegen Oldenburg durfte erstmals in dieser Saison der 23-jährige Power Forward Jacob Albrecht ran. Er wechselte von den Wohnbau Baskets Essen vor dieser Saison zu den Veilchen. Nach 28 Minuten schickte ihn sein Trainer Johan Roijakkers aufs Parkett. Dort erhielt er dann eine Spielzeit von exakt 4:34 Minuten, in denen Albrecht aber kein Korb gelang.

„Es fühlt sich sehr gut an, erstmals im Spiel gewesen zu sein“, meinte Albrecht nach dem Spiel. Er habe die Partie auf sich zukommen lassen. „Wir haben gut angefangen, aber ein 24:0-Lauf der Oldenburger hat uns das Genick gebrochen“, so Albrecht.

„Wir müssen die Intensität Energie, die wir in der ersten Halbzeit hatten, in die nächsten Spiel mitnehmen“, meinte BG-Center Dennis Kramer, der im letzten Viertel mit einem blutenden langen Kratzer am linken Oberarm vom Feld ging und sich behandeln lassen musste, jedoch mit einem Verband dann weiterspielen konnte. „Wir sind mit der Umstellung der Oldenburger in der Defensive nicht mehr klargekommen“, sah Kramer einen Aspekt für die Niederlage.

Positiv strich Roijakkers heraus, dass „wir 31 Mal an die Freiwurflinie gegangen sind, das dürfte unser bester Saisonwert bisher gewesen sein. Das sagt aus, dass wir aggressiv gespielt haben.“wg/gsd