BG Göttingen-Kapitän Stockton heiß auf All-Star-Tag

Basketball

+ © HUBERT JELINEK/GSD Perfekter Korbleger: Michael Stockton (20) am 13. Januar 2018 in der Göttinger Lokhalle im Internationals-Team. Vorn Braunschweigs Ex-BGer Scott Eatherton, links Maik Zirbes (aktuell bei Maccabi Tel Aviv), der im „National s“-Team stand. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen/Trier – Es ist sozusagen der „Feiertag“ der Basketball-Bundesliga. Am Samstag steigt in der Arena in Trier der All-Star-Tag mit den besten Spielern aus der deutschen Elite-Liga.