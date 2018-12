BG Göttingen: Kompromiss im Termin-Theater - gegen Bayern am 22. Januar

Am Ende war’s fast wie bei der Papst-Wahl im Vatikan. „Es stieg weißer Rauch auf“, beschreibt Jens Staudenmayer (Spielleiter der Basketball-Bundesliga) den Kompromiss im Termin-Theater um das Heimspiel der BG Göttingen gegen Bayern München.

Jetzt wird doch (wie geplant) am 22. Januar um 20.30 Uhr in der S-Arena gegen den vielbeschäftigten Euroleague-Starter gespielt.

„Alle haben an der naheliegendsten Lösung gearbeitet“, sagte Staudenmayer weiter. Ein Umzug nach Hannover ist vom Tisch. Alexander Frey (GoeSF-Chef): „Alle Seiten haben sich um einen Kompromiss bemüht.“ Der sieht so aus: Die Schüler vom Otto-Hahn-Gymnasium können von der ersten bis vierten Stunde noch in die S-Arena. Für die fünfte und sechste Stunde stellt die BG ihr Trainingszentrum zur Verfügung. So muss die BG dennoch einen Kraftakt vollführen: Den Aufbau für das Bundesliga-Spiel ab cirka 11.30 Uhr bewältigen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach intensiven Gesprächen gemeinsam eine für alle Seiten akzeptable Lösung gefunden haben“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Dafür bedanken wir uns bei der GoeSF, der Liga und dem Otto-Hahn-Gymnasium, das mit dem Schulsport ausweicht.“ (haz/gsd)