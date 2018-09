BG Göttingen: Kontinuität im Jubiläumsjahr

Wenn es am kommenden Sonntag um 18 Uhr in der Sparkassen-Arena gegen die Telekom Baskets Bonn den ersten Sprungball gibt, können die Basketballer der BG Göttingen zumindest ein kleines Jubiläum feiern.

Mit dem Saison-Eröffnungsheimspiel gegen die Rheinländer starten sie bereits in ihre zehnte Spielzeit in der Eliteklasse.

Nach dem ersten Aufstieg 2007 spielten die Veilchen ihre ersten fünf Jahre im Basketball-Oberhaus, ehe es die fast lähmende Insolvenz der „starting five GmbH“ gab. Die „Pro Basketball Göttingen GmbH“ übernahm das sinkende Schiff und takelte es in zwei Jahren 2. Liga Pro A (2012/13 und 2013/14) wieder auf – auch mit der Verpflichtung von Johan Roijakkers (38), der nunmehr bereits in seine siebte Saison geht. Zur Serie 2014/15 war der zweite Aufstieg und damit die Rückkehr in die Erste Liga geschafft. Seitdem gelang der BG viermal der Klassenerhalt, der für die Göttinger so wichtig ist wie für andere, finanziell zig-mal bessergestellte Klubs Meisterschaft oder Pokalsieg.

Was ist nun in der Jubiläums-Saison möglich? „Unser Ziel bleibt es, nicht abzusteigen“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen einleitend. „Wir versuchen aber, besser abzuschneiden als in der vergangenen Saison.“ Das war Anfang Mai der 14. Tabellenplatz, zu dem zehn Siege bei 24 Niederlagen beitrugen. Zehn Erfolge sind dabei in der Bundesliga so etwas wie ein Anhaltswert, um den Klassenverbleib zu realisieren.

Das vorrangige Ziel hänge aber „von vielen Faktoren“ ab, so der BG-Chef. Als erstes nennt er „möglichst wenige Verletzungen der Spieler“. Daran habe man in der vergangenen Serie schwer zu knabbern gehabt. Der schwerwiegendste Ausfall war der von Darius Carter, der elf Spiele fehlte, die allesamt verloren gingen. „Wenn wir davon verschont bleiben, würde uns das enorm helfen“, sagt Meinertshagen.

Ein weiterer „Rettungs-Faktor“ sei, dass die BG personell „definitiv stärker“ geworden sei. Meinertshagen: „Die BBL ist insgesamt noch stärker geworden – wir aber eben auch. Wir sind individuell besser, auch tiefer besetzt und in der Breite stabiler geworden.“ Die erneute Verbesserung in der Liga beruhe auch darin, dass „mehr Geld in das ganze System“ gekommen sei. Alle Spieler machen, so der Veilchen-Verantwortliche, einen motivierten Eindruck. „Die wollen alle“, drückt es Meinertshagen aus.

Mindest-Etat muss steigen

Wirtschaftlich sind die BGer dabei, den nächsten Schritt zu gehen auch schon im Hinblick auf die Saison 2019/20, wenn der Mindest-Etat auf drei Millionen Euro verbindlich steigen muss, wie es die BBL beschloss. Meinertshagen: „Wir versuchen einen großen Schritt in diese Richtung, wollen jetzt nahe an die 2,8 Millionen herankommen. Wenn wir diesbezüglich nicht wachsen, sind wir chancenlos. Wir müssen die Region weiter beackern. Wir wollen nicht stagnieren, sondern weiter wachsen.“

Dazu muss man wissen: Selbst mit dem angestrebten Drei-Millionen-Budget gehört die BG zum letzten Drittel in der Etat-Tabelle der Bundesliga. Liga-Krösus FC Bayern München wird ein Etat von mindestens 15 Millionen Euro nachgesagt. Ex-Meister Bamberg soll indes sogar abgespeckt haben, liegt aber immer noch vor Berlin.

Rund 200 Sponsoren mit Trikotsponsor Sartorius, der Sparkasse Göttingen und dem Logistik-Unternehmen Zufall an der Spitze unterfüttern als Geldgeber die Veilchen, die bereits rund 1500 Dauerkarten verkauft haben (derzeit noch etwas weniger als in der vergangenen Serie). Meinertshagen: „Wir sind unfassbar breit aufgestellt, aber es fehlen größere Sponsoren.“

Als neue Attraktivität sieht Frank Meinertshagen den reformierten BBL-Pokal, an dem wieder 16 Mannschaften (und nicht nur sieben) beteiligt sind. Bereits am 6. Oktober, dem dritten Pflichtspiel der neuen Serie, treten die BGer ausgerechnet – wie es das Los wollte – gegen die MHP Riesen Ludwigsburg an, erneut mit dem ehemaligen BG-Coach John Patrick. Meinertshagen: „Das finde ich gut. Wir wollen in die zweite Runde kommen, haben eine Chance in diesem ,do-or-die-Spiel‘.“ Der Sieger erhält zudem noch 50 000 Euro von der Liga. (haz/gsd)