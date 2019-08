BG Göttingen mit 19 Dreiern, aber Trainer Roijakkers unzufrieden

Göttingen – Im ersten öffentlichen Test-Heimspiel kam Basketball-Bundesligist BG Göttingen zu einem ungefährdeten 95:79 (47:30)-Erfolg gegen den belgischen Erstligisten Hubo Limburg.

Erneut stach der als letzter Neuzugang verpflichtete Elias Lasisi mit 20 Punkten heraus. Imposant war auch die Dreier-Quote der Veilchen: Sie verwandelten 19 Dreier (!) und kamen damit auf starke 54 Prozent. Bitter: Nationalspieler Dominik Lockhart schied schon nach drei Minuten verletzt aus.

Trainer Johan Roijakkers war dennoch nicht zufrieden: „Wir haben nur in der ersten Phase der beiden Halbzeiten gut gespielt. Der Flow (Spielfluss) war nicht da. Beim Test in Antwerpen haben wir besser gespielt. Wir haben zwar gute Würfe kreiert, aber wir brauchen noch mehr Gefühl.“

Für BG-Guard Lockhart war die Partie vor 712 Zuschauern schon nach nicht einmal 180 Sekunden zu Ende. Er stieß mit einem Belgier zusammen, zog sich einen Cut am Auge zu, der genäht werden musste – Spiel zu Ende.

Doch auch ohne ihn kam die BG schnell auf Touren. Lasisi traf den ersten seiner sechs Dreier zur Führung, danach legte die BG im ersten Viertel noch vier weitere nach. Szenenbeifall bekam schon zu Beginn der kleine Bennet Hundt (neu aus Bernau (2. Liga ProB) für seine wieder quirlige Spielweise im Aufbau. Er provozierte zudem gleich drei Offensivfouls der Gäste. Zudem verteilte er ebenso neun Vorlagen wie Kyan Anderson, der erstmals nach seinem Kurzeinsatz im ersten Test gegen Jena wieder spielte. 25:12 nach den ersten zehn Minuten – die Fans waren zufrieden.

Im zweiten Viertel ließen die Göttinger weitere drei Dreier folgen, bauten die Führung zur Pause auf 47:30 aus. Neben Hundt und Anderson, die teils zu zweit oder sogar zu dritt mit Lasisi als Guards auf dem Feld standen, machte auch Terry Allen auf sich aufmerksam: Er angelte sich sieben Rebounds.

Die deutliche Führung der BG geriet auch nach dem Wechsel nie in Gefahr. Dazu waren die Belgier, die in der vergangenen Woche noch Bundesliga-Konkurrent Ulm schlugen, nicht in der Lage.

Im dritten Viertel legten die Veilchen weitere sechs Dreier nach, im Schlussviertel noch einmal fünf – ein guter Auftritt vom Perimeter! Zumindest mit Wirbelwind Hundt war dann aber auch Roijakkers zufrieden.

„Es ist schwer, wenn man mit 20 Punkten führt“, meinte Mathis Mönninghoff. „Wir haben uns dem Level der Belgier angepasst. Und die Hitze in der Halle merkt man natürlich auch.“

Am Sonntag (18 Uhr) spielt die BG gegen das Team der Leuven Bears (ebenfalls aus Belgien).

BG: Lockhart, Waterman 9/davon 1 Dreier), Anderson 7/1, Lasisi 20/6, Kramer 10, Omuvwie 2, Carter 2, Andric 17/5, Mönninghoff 5/1, Loh, Allen 12/4, Hundt 11/1. gsd