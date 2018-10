BG Göttingen mit Schwung von drei Siegen nach Frankfurt

Göttingen. Ungewöhnliche Tabellen-Konstellation vor dem Bundesliga-Duell zwischen den Fraport Skyliners und der BG Göttingen am Sonntag (15 Uhr): Die Frankfurter stehen als Elfter hinter den Veilchen, die nach zuletzt drei Siegen (inklusive Pokal) auf Platz acht rangieren, was aber wenig aussagekräftig ist. Dennoch: Nach den jüngsten Erfolgen fahren die BGer am mit Selbstvertrauen in die Fraport-Arena.

Die Frage ist: Können sie den Schwung aus den Siegen beim MBC, im Pokal gegen Ludwigsburg und in der Liga gegen Würzburg mit in die Main-Metropole nehmen? Sicher dürfte sein, dass die BG nicht zu den Skyliners reist mit der Maßgabe, nur eine (hohe) Niederlage zu vermeiden. Die jüngsten Leistungen von Spielern wie Dennis Kramer oder Stephan Haukohl, die vergangene Saison noch einiges Potenzial nach oben offenbarten, geben zu verhaltenem Optimismus Anlass.

Skyliners-Sieg im EuroCup

Ein Vorteil kann für die Veilchen sein, dass die Frankfurter am Mittwoch noch im EuroCup aktiv waren und ihnen die Reise zu Rytas Vilnius in Litauen noch in den Beinen steckt. Dort gewann das Team von Coach Gordon Herbert mit 70:61, der zweite Sieg in diesem europäischen Wettbewerb. „Die Frankfurter haben sehr gut gegen Vilnius gespielt“, sagt BG-Trainer Johan Roijakkers. „Sie werden mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gegen uns gehen.“

Am erfolgreichsten waren dabei Frankfurts neuer Center Erik Murphy (23 Punkte) und Jason Clark (14), der wie der ebenfalls neue Akeem Vargas einst für die BG spielte. Clark war 2014/15 aber nur für ein paar Wochen als Ersatz für verletzte Spieler in Göttingen. Viel bekannter bei den BG-Fans ist Vargas, der 2012/13 das Veilchen-Trikot trug, danach für fünf Spielzeiten zu Alba Berlin wechselte. In Erinnerung ist Vargas (28) nach wie vor als guter Abwehrspieler, bei den Skyliners spielt er derzeit rund 15 Minuten pro Partie. „Es ist schön, zu sehen, dass Akeem eine größere Rolle gefunden hat“, vergleicht Roijakkers den Part von Vargas in Berlin und jetzt in Frankfurt.

Clark (28 Jahre) ist nach Frankfurts Urgestein Quantez Robertson (33) erfolgreichster Korbschütze mit zwölf Zählern im Schnitt. Robertson ist der effektivste Akteur der Hessen, spielt zudem rund 36 Minuten. Ihm kaum nach steht Neuzugang Brady Heslip mit 35 Minuten.

Auf eigene Stärken besinnen

Für die BG gilt es, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Sie brachte vor allem Michael Stockton zum Ausdruck, der bislang schon wieder mit starken Auftritten an seine bereits gute erste Saison bei der BG anknüpfen konnte. Und auch Penny Williams erwies sich als Allrounder, was Roijakkers stets zu schätzen weiß. Zudem wissen auch Mihajlo Andric und Derek Willis immer besser, ihr Potenzial gerade bei den Dreiern einzusetzen. (haz/gsd)