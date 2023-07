Moin, moin! Lübecker Rich aus Bayreuth zur BG Göttingen

Teilen

Zweite Neuverpflichtung der Veilchen: Osaro Jürgen Rich (links), hier gegen den BGer Javon Bess, wechselt von BBL-Absteiger Bayreuth an die Leine. © Imago/Peter Kolb

Die Veilchen haben den zweiten externen Neuzugang verpflichtet.

Göttingen – Mit einem Einjahresvertrag hat Basketball-Bundesligist BG Göttingen seinen zweiten Neuzugang ausgestattet. Vom Bundesliga-Absteiger medi Bayreuth wechselt der 24-jährige Osaro Jürgen Rich, deutscher Staatsbürger mit nigerianischen Wurzeln an die Leine. Den ersten Neuzugang hatten die Veilchen mit dem 25-jährigen lettischen Center Karlis Silins, der die Lücke des zu den Telekom Baskets Bonn gewechselten Till Pape schließen soll, getätigt.

Neben Pape werden in der kommenden Saison auch Javon Bess, Geno Crandall und auch Harald Frey nicht mehr dabei sein.

„Osaro hat eine sehr gute Einstellung, arbeitet hart und spielt hartnäckig“, sagt der neue BG-Headcoach Olivier Foucart über den 1,85 Meter großen Guard, der seine Basketball-Karriere in seiner Heimatstadt Lübeck begann, von wo aus er 2014 ins Nachwuchs-Programm des damaligen Pro A-Zweitligisten Hamburg Towers wechselte. Weitere Stationen waren die JBBL und NBBL für die Piraten Hamburg. Mit 18 Jahren war er für den Towers-Kooperationspartner und Zweitligisten Rist Wedel unterwegs. 2019 stieg er mit den Towers in die Bundesliga auf, nachdem er im Sommer 2017 zuvor dem Zweitliga-Kader der Hamburger angehörte.

„Er spielt immer mit maximaler Energie und hat Freude daran zu verteidigen. Osaro ist ein solider Dreier-Schütze und besitzt die Schnelligkeit, den Korb zu attackieren. Wir sind sehr froh, dass er zu unserem Kader gehören wird“, so eine weitere Einschätzung von Foucart.

Am 8. November 2020 war es für Rich endlich so weit, als er sein Debüt für die Towers in der BBL im Auswärtsspiel gegen Brose Bamberg gab. In der Saison 2021/22 kam er bei den Towers auf 17 Erstliga- und neun EuroCup-Einsätze, ehe er im Sommer 2022 zu medi Bayreuth wechselte.

„Moin, moin liebe BG-Göttingen-Fans! Ich freue mich darauf, die kommende Saison zu den Veilchen zu gehören, und kann es kaum erwarten, vor diesen tollen Fans spannende Spiele zu bestreiten und alles auf dem Feld zu lassen.“ Diese Botschaft schickte der neue Guard der BG nach seiner Vertragsunterzeichnung an die Veilchen-Fans.

Zum Kader der BG Göttingen für die Saison 2023/24 gehören damit aktuell Peter Hemschemeier, Mathis Mönninghoff, Karlis Silins, Harper Kamp und Osaro Jürgen Rich. (wg/gsd)