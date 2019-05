BG Göttingen: Nochmal für die Fans gewinnen!

Feste Größe in der S-Arena: Auf ihre Fans konnten sich die Veilchen auch in der zehnten Bundesliga-Saison verlassen. Im Schnitt kamen bisher 3224 Zuschauer zu den 16 Heimspielen – eine leichte Steigerung gegenüber 2017/18.

Göttingen – Und das war sie auch schon wieder! Die Basketball-Saison 2018/19 geht für die BG Göttingen am kommenden Wochenende zu Ende.

Für die Veilchen war es die insgesamt zehnte, die kleine Jubiläumssaison, aus der sie mit einem lachenden Auge hervorgehen – schließlich ist der Klassenerhalt seit dem vergangenen Freitagabend um 22.16 Uhr nach dem 88:63-Sieg in Crailsheim perfekt.

Beendet wird die Serie einmal mit einem Doppel-Spieltag. Am Freitag (19 Uhr) sind ausgerechnet die MHP Riesen Ludwigsburg in der S-Arena zum letzten Heimspiel zu Gast. Und am Sonntag (18 Uhr) reist das Team von Trainer Johan Roijakkers zum bereits feststehenden Absteiger Science City Jena. Keine bedeutungslosen Spiele, sondern noch einmal zwei Partien mit besonderem Reiz!

Ausgerechnet ihrem Ex-Coach John Patrick können die BGer mit einem Sieg zum ersten Mal seit fünf Spielzeiten den Einzug in die Playoffs vermiesen. Die Schwaben (mit dem Ex-BGer Adam Waleskowski) müssen nach dem Sieg von Würzburg in Bayreuth (99:84), durch den sie auf Platz neun abrutschten, unbedingt in Göttingen gewinnen.

„Wir wollen uns am Freitag mit einer guten Leistung zuhause von unseren Fans verabschieden“, verspricht Roijakkers aber, dem alle Spieler zur Verfügung stehen. Gegen Ludwigsburg trat die BG in dieser Saison bereist zweimal an: Im BBL-Pokal gab es einen 72:67-Sieg samt 50 000 Euro Prämie dafür. Im Punktspiel verloren die Veilchen 52:62 bei den Schwaben, wobei Kapitän Michael Stockton heftig auf die Hüfte stürzte und danach ausfiel.

Bei beiden bisherigen Partien war Marcos Knight noch nicht dabei. Der Ex-Jenaer wirft derzeit über 18 Punkte pro Spiel, hat die längste Spielzeit (32 Minuten) im Patrick-Team. Ob der nur 1,68 m große Basketball-Zwerg Jordon Crawford nach einer Gehirnerschütterung bei den Offensivrebound-starken Riesen (12,3 pro Spiel) wieder spielen kann, ist offen. Kelan Martin hat sich die Hand gebrochen.

„Das ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir haben aber mit den Playoffs nicht mehr alles in eigener Hand“, sagte Riesen-Coach John Patrick am Donnerstag während der Bus-Anreise der Ludwigsburger nach Göttingen.

Am Sonntag steigt der Saisonausklang bei Jenas Oldie-Team. Was nach dem Abstieg aus den Routiniers Derrick Allen, Immanuel McElroy, Julius Jenkins (verletzt) und Dru Joyce wird, ist offen. Trotz Trainerwechsel vom aus Göttingen stammenden Björn Harmsen zu Marius Linartas verpassten die Thüringer den Klassenerhalt. Dass sie sich mit einer guten Leistung und am besten einem Sieg gegen die BG von ihren Fans verabschieden wollen, ist klar. Doch auch die Veilchen werden in Jena nochmals von vielen mitfahrenden Fans unterstützt.

. Moralische Unterstützung bekommt BG-Coach Roijakkers am Freitag durch seinen holländischen Trainerkollegen Marco van den Berg (früher Bayreuth, jetzt Nachwuchstrainer in Amsterdam). Er ist der Lebensgefährte von Bundesjustizministerin Katarina Barley, die nach HNA-Informationen zusammen mit dem Göttinger Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann (SPD) und van den Berg beim Spiel gegen Ludwigsburg dabei ist. haz/gsd-nh