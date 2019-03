BG Göttingen prüft „neue Frankfurter“

Göttingen – Zweites Heimspiel für die BG Göttingen innerhalb einer Woche: Am Samstag (18 Uhr, S-Arena) geht es gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt, bei denen die Veilchen das Hinspiel mit 72:64 gewannen. Ein zweiter Erfolg gegen die Hessen täte der Mannschaft von Trainer Johan Roijakkers im Kampf um den Klassenerhalt überaus gut.

„Am Samstag gewinnen und alles ist gut“, bringt es BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen auf einen kurzen Nenner. Doch so einfach ist es natürlich nicht. Gegenüber dem Hinspiel hat sich das Team von Frankfurts Coach Gordon Herbert stark verändert. „Das ist jetzt ein komplett anderes Team“, sagt Roijakkers. Mit Erik Murphy, Trae Bell-Haynes und Brady Heslip mussten drei Spieler gehen, mit den Talenten Leon Kratzer (22, Center) und dem Schweden Elijah Clarance (20) sowie den amerikanischen Guards Tra Holder und Tyler Larson kam ein neues Quartett hinzu. Roijakkers: „Seit der Kaderumstellung spielen sie sehr guten Basketball.“

„Wenn wir gut verteidigen, haben wir eine Chance“, glaubt Meinertshagen. „Wir müssen darauf achten, den Abstand nach unten zu wahren. Frankfurt wäre eine gute Gelegenheit“, spielt er auf die Punktedifferenz zu den nachfolgenden Teams an. Zu Abstiegsplatz 17 hat die BG immer noch drei Siege Vorsprung. Mit den Skyliners ist Göttingen zurzeit punktgleich – allerdings haben die Hessen drei Spiele weniger bestritten.

Frankfurt kommt mit zwei Ex-Veilchen: Akeem Vargas war in der ProA-Saison 2012/13 in Göttingen, ehe er nach Berlin wechselte und nun für die Skyliners bei rund 20 Minuten Einsatzzeit verteidigt. Jason Clark half 2014/15 nach Personalproblemen für vier Spiele aus, kommt derzeit auf 38 Prozent Dreierquote. Wichtiger sind jedoch Tyler Larson, der mit fast 18 Punkten pro Spiel bei 34 Minuten Spielzeit zum Topscorer des Herbert-Teams wurde. Unverwüstlich ist weiterhin Urgestein Quantez Robertson, der 35 Minuten auf dem Feld steht.

Ein Ansatzpunkt, die Hessen zu schlagen, sind deren 14,5 Ballverluste pro Spiel – die meisten in der BBL. Völlig entgegengesetzt: Liga-Spitze sind die Skyliners mit über zwölf im Schnitt. Das erfordert eine aufmerksame Defensive der BG, die sich nicht wieder wie im Hinspiel selbst 18 Ballverluste erlaufen darf – und im Oktober 2018 vor allem wegen ihrer starken Dreierquote (54 Prozent) in der Fraport-Arena siegte.

Die BG hofft darauf, dass Dominik Lockhart spielen kann. Gegen Vechta schied er aus, nachdem ihm Rastamann Seth Hinrichs am Nacken erwischt hat. Untersuchungen hätten, so Coach Roijakkers schon am Montag, aber nichts ergeben. Lockhart konnte zunächst nicht trainieren, sagt Meinertshagen. Er sprach von einer Nackenstauchung und bezeichnete die Aktion als absichtliches Foul: „Hinrichs hat mit Absicht draufgeschlagen, das war heftig. Ich gehe aber davon aus, dass Lockhart spielt.“ Nach den TV-Bildern sah die Szene indes eher nach einer unglücklichen Aktion aus.

Bei der gemeinnützigen Aktion „Göttingen sheltert“ spendeten BG-Fans beim Vechta-Spiel 1800 Euro. Die „ShelterBox“ unterstützt Menschen nach Naturkatastrophen. haz/gsd-nh