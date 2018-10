BG Göttingen: Sechs Gründe für den Top-Start

Göttingen. Begeisterungsstürme um das neue Team der BG Göttingen! Das 91:87 gegen die neu formierten Würzburger war der dritte Sieg (inklusive Pokal) in Serie – ein Saisonstart, den wohl nur die wenigsten so erwartet hatten.

In der vergangenen Spielzeit begannen die Veilchen mit fünf Niederlagen, ehe es den ersten Sieg gegen Jena (86:60, 21. Oktober 2017) gab. Veilchen-Coach Johan Roijakkers nennt die Erfolgsfaktoren.

Kontinuität

„Wir haben sechseinhalb Spieler behalten“, sagt der Trainer, der gegen Würzburg vor allem mit der Energie zufrieden war, mit der sein Team gespielt hat. Der „halbe“ Neuzugang ist Mathis Mönninghoff, der die BG-Systeme noch aus den beiden Spielzeiten vor seinem Jahr in Tübingen kennt. Er weiß also, worauf es Roijakkers ankommt – ebenso wie die verbliebenen Lockhart, Kramer, Carter (feierte am Montag 26. Geburtstag), Haukohl, Grüttner und „Tausendsassa“ Stockton, dessen Vater und NBA-Legende John die Gala seines Sohnes auf der Tribüne miterlebte.

Keine Verletzungen

Wohl mit das A und O beim Basketball! Vergangene Saison hatte Roijakkers Riesen-Probleme mit seinen Riesen. Kramer war beim Start in keiner guten Verfassung, Carter verletzte sich an der Hand, fiel elf Spiele aus. Zurzeit sind bis auf den langzeitverletzten Neuzugang Henning Ballhausen alle fit, was sich bemerkbar macht. Auch eine angenehme Folge vom…

Sommertraining

Dennis Kramer und Stefan Haukohl legten in der „Off-Season“ nicht die Füße hoch, sondern nutzten die optimalen Trainingsbedingungen im neuen Basketball-Zentrum. Beide haben enorm an Physis zugelegt, sind inzwischen absolute Leistungsträger. Roijakkers: „Man muss im Sommer in Form kommen, nicht in der Vorbereitung.“

Die Neuzugänge

Mit den „fünfeinhalb“ Neuen scheint die BG richtig Glück gehabt zu haben. Der „halbe“ ist wieder Mönninghoff. Am meisten überzeugt hat bislang Penny Williams als sehr vielseitiger Akteur, was Roijakkers sehr liebt. Auch Mihajlo Andric als erster Serbe bei der BG zeigt seine Fähigkeiten immer mehr – genau wie 2,06m-Hüne Derek Willis, der in der Vorbereitung gut war, zu Beginn der Meisterschaft aber Lehrgeld zahlen musste. Jetzt scheint sich der Jung-Ehemann immer besser zu akklimatisieren. Auch auf Tre Coggins, der bisher nur wenig oder gar nicht spielte, lässt Roijakkers nichts kommen. „Er ist unser Luxus auf der Bank. Wie werden sicher Verletzungen haben – dann wird er da sein.“ Coggins wurde am Samstag 26 Jahre alt.

Die medizinische Betreuung

…ist mit dem angrenzenden „Athleticum“ optimal. Stellvertretend hat Roijakkers ein dickes Lob für Fitness-Coach Dominik Theodorou parat.

Der Kopf des Teams

…bleibt Michael Stockton. Der Spielmacher hat schon wieder alles im Griff. „Wir hatten eine gute Vorbereitung. Wir führen unser Spiel gut aus“, meinte der kleine General auf dem Parkett nach dem Würzburg-Sieg, bei dem er wieder mit bestem Beispiel voranging.

Am Montag und Dienstag war/ist frei, dann beginnt die Vorbereitung auf das Spiel in Frankfurt am Sonntag. Ist auch da etwas drin? (haz/gsd)