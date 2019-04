BG Göttingen startet in die heiße Phase

Mit seiner BG Göttingen am Sonntag in Bremen gegen Bremerhaven gefordert: Trainer Johan Roijakkers.

Göttingen – Das erste von noch fünf Abstiegs-Endspielen: Am Sonntag (15 Uhr) muss die BG Göttingen bei den Eisbären Bremerhaven antreten. Das Keller-Duell steigt aber nicht in der Stadthalle Bremerhaven, sondern wird in der ÖVB-Arena hinter dem Bremer Hauptbahnhof ausgetragen.

Es ist eines der drei „Hanse-Spiele“ der Bremerhavener, die sie pro Saison in den vergangenen Spielzeiten in der Hansestadt austrugen. Zuvor spielten die Eisbären in dieser Saison bereits gegen Nachbar Oldenburg und gegen Spitzenreiter München in Bremen vor großer Kulisse.

Ein Gerücht ist indes nur, dass der Umzug damit zusammenhängt, dass die Eisbären zuletzt gegen die BG in der Bremerhavener Stadthalle Niederlagen kassiert haben. In Bremen gibt es nun ein anderes Umfeld und mit den Bremer Basketball-Interessierten auch mehr Fans als in der eigenen Halle. Bleibt abzuwarten, wie die Veilchen, die schon am Samstag an die Weser fahren, damit zurechtkommen.

Für sie steht jetzt in den letzten fünf Partien im Kampf um den Klassenerhalt immer mehr auf dem Spiel. Zumal es die verbleibenden Spiele bei den Eisbären, in Crailsheim und in Jena sowie gegen Ulm und Ludwigsburg allesamt in sich haben.

Für die Bremerhavener ist das Match gegen die Göttinger das erste von drei Heimspielen in Folge. Die BG hat sich in die knifflige Situation aber selbst gebracht. Abzuwarten bleibt, wie der Verzicht auf einen Einsatz von Stephan Haukohl gegen Gießen inklusive Trainer Johan Roijakkers’ Begründung („Er hat seit Wochen kein BBL-Niveau“) weiter behandelt wird. Zur Beruhigung der Lage trug diese Maßnahme wohl eher nicht bei. Der Coach wollte offenbar ein Zeichen setzen.

„Ein großes Spiel für uns“, sagt BG-Kapitän Michael Stockton. „Es ist wichtig, dass wir mit Energie und Robustheit beginnen. Wenn wir das machen, uns auf den Game-plan und die kleinen Dinge fokussieren, werden wir eine Chance haben.“ Der Spielmacher ist im Grunde der einzige BG-Spieler, der fast konstant gute Leistungen bringt – abzulesen an seinen Werten in der Statistik.

BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen bleibt nach außen hin gelassen. „Es wäre gut, wenn wir gewinnen würden. Wir müssten mal 40 Minuten so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Gießen. Wenn von Anfang an nichts funktioniert, strotzt man nicht gerade vor Selbstbewusstsein.“ Es habe zuletzt eben viele „wechselhafte Leistungen“ gegeben.

Auch aus der Tatsache, dass es auswärts nun noch gegen drei Mit-Abstiegskandidaten Bremerhaven, Crailsheim und Jena geht, zieht Meinertshagen noch das Positive heraus: „Ich spiele jetzt lieber gegen die Mannschaft, die hinter uns stehen, als gegen Berlin, München oder Oldenburg. Klar ist, dass wir uns noch mal steigern müssen.“ Derzeit habe man aber alles noch selbst in der Hand. Meinertshagen: „Wir müssen die Nerven behalten. Mit einem Sieg ist die Nummer durch.“

. Neben der Lizenz für die Bundesliga hat die BG (wie immer) auch die für die 2. Liga beantragt.

. Gestern (Donnerstag) vor fünf Jahren (25. April 2014) schaffte die BG ihren zweiten Bundesliga-Aufstieg durch ein 3:0-Halbfinalserien-Sieg gegen Gießen. haz/gsd