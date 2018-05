BG Göttingen trennt sich von Leon Williams

Göttingen. Da half dann auch die landsmannschaftliche Verbundenheit nichts! Johan Roijakkers wird als niederländischer Trainer von Basketball-Bundesligist BG Göttingen in der kommenden Saison nicht mehr mit seinem niederländischen Spieler Leon Williams zusammenarbeiten.

Klub und Spieler kamen überein, den für die kommende Saison noch bestehenden Vertrag aufzulösen.

Williams kam in der vergangenen Saison nicht mehr so zur Geltung wie in der vorletzten, als er bei den Dreiern – seiner stärksten „Waffe“ – noch 41 Prozent Trefferquote hatte gegenüber nur noch 23 Prozent 2017/18. „Leon konnte nicht an die Leistungen aus der ersten Saison bei uns anknüpfen“, erklärt Roijakkers die Trennung. Er verwies aber auch darauf, dass Williams in der vergangenen Serie nicht mehr die Nebenleute hatte wie in der Saison zuvor mit zum Beispiel Alex Ruoff, Adam Waleskowski oder Benas Veikalas.

Veikalas nun in Las Vegas

Apropos Veikalas: Der Litauer hat jetzt nach elf Jahren Basketball in Europa und Deutschland (Bonn und BG Göttingen) ein neues privates Zuhause gefunden, sich mit der Familie in Las Vegas (Nevada) niedergelassen. Er arbeitet jetzt als Immobilienmakler, seine amerikanische Frau Stacey in der Darlehens-Abteilung der Bank of England. Die Kinder genießen das US-Ausbildungsprogramm im Basketball. (haz/gsd-nh)