BG Göttingen verliert auch zweites Testspiel bei Belgien-Tour

Antwerpen/Göttingen – Basketball-Bundesligist BG Göttingen verlor auch das zweite Spiel auf seiner Belgien-Reise. Nach dem 82:88 am Freitag in Aalst gab es am Samstag eine 81:85 (41:36)-Niederlage bei den Telenet Giants Antwerpen. Darius Carter steuerte ein „Double-Double“ bei: 16 Punkte und 10 Rebounds.

„Das Spiel am Samstag war schon viel besser als das am Freitag“, meinte BG-Trainer Johan Roijakkers. „Wir hatten viele schöne Angriffe, aber wir haben auch noch viel Arbeit vor uns. Wir haben aber zu mehr Intensität gefunden, und auch unsere Verteidgung war besser.“

Der BG fehlten neben Kyan Anderson und Kevin Bryant (beide wegen Oberschenkel-Problemen nicht mitgereist) auch Zane Waterman – Pferdekuss beim Spiel in Aalst.

Gegen Antwerpen startete die BG gut, führte 11:5. Nach einem 19:22-Rückstand lag en die Veilchen 33:26 (15.) und zur Pause 41:36 vorn. Auch nach 30 Minuten führte die BG 69:64, doch im Schlussviertel ging ihr die Puste aus. Roijakkers: „Die Belgien-Reise war gut für uns, ein weiterer Schritt nach vorn.“

Am Freitag (30. August) präsentiert sich die Mannschaft ab 15.30 Uhr erstmals öffentlich in Göttingen auf der Expo-Bühne der Deutschland Radtour am Weender Tor. Am Samstag (31. August) spielt das Roijakkers-Team in der Sparkassen-Arena ab 15 Uhr auf Hubo Limburg United. Am Sonntag (1. September) tritt die BG gegen die Leuven Bears ebenfalls in der S-Arena an (18 Uhr). haz/gsd

Viertel-Ergebnisse gegen Antwerpen: 19:22, 17:19 – 28:28, 21:12

BG: Lockhart 9 Waterman (n.e.), Lasisi 17/3 Dreier, Veltman (n.e.), Kramer 2, Omuvwie, Carter 16 (10 Rebounds), Andric 15/3, Mönninghoff 2/8, Loh (n.e.), Allen 2, Hundt 12/1 (6 Assists).