BG Göttingen verliert Drama in München 85:87

Von: Helmut Anschütz

Geno Crandall beim Ballvortrag: Der BGer zeigte eine starke erste Halbzeit gegen Münchens Nick Weiler-Babb. © Imago images

München – Noch besser mitgespielt als am vergangenen Dienstag, doch wieder verloren! Basketball-Bundesligist BG Göttingen unterliegt beim FC Bayern München vor 6500 Zuschauer (ausverkauft am Vatertag) mit 85:87 (43:55), kassiert die zweite Pleite. Die Veilchen wehren sich nach Kräften, geben alles. Und werden aber nicht belohnt. Jetzt muss Sonntag im dritten Playoff-Viertelfinale ein Sieg her gegen die Bayern, sonst ist die Saison vorbei.

Nachdem er am Dienstag nicht dabei war, wärmt sich Rob Edwards diesmal mit auf. Den freien Mittwoch verbrachten die Veilchen mit der üblichen Video-Sitzung, Training am späten Mittag und anschließender Physio-Behandlung.

Coach Roel Moors beginnt mit Mark Smith in der Starting five statt Harald Frey.

Freddie Gillespie bringt Bayern in Front. Dann verdaddelt die BG den Ball, Weiler-Babb zum 4:0, ehe Harper Kamp einen Dreier nicht trifft. 6:0 Weiler-Babb, BG-Start misslungen.

Doch Geno Crandall ist heiß: Zur 9:6-Führung steuerte er acht Zähler bei. Und der Ex-England-MVP trifft weiter mit drei Freiwürfen zum 14:10, nachdem er beim Dreier gefoult worden war. Umstritten: Walden zieht ab, Moors moniert heftig Zeitüberschreitung mit Hauptschiri Lottermoser. Der gibt den Dreier aber zum 13:14. Was erneut auffällt: Die BG kann die langen Kerls der Bayern unter dem eigenen Korb nicht verteidigen. Aber nach Punkten hält sie sich gut. Kamp (zum 21:19) und Smith (zum 23:22) sorgen für Führungen. Elias Harris trifft indes zum Drittel-Endstand von 24:23 für München. 11 Punkte von Crandall.

Frey eröffnet Viertel zwei per Dreier, Kamp legt einen schönen Hakenwurf zum 28:24 nach. Auszeit durch Bayern-Coach Trinchieri. Die Veilchen weiter gut im Spiel, aber Bayern trifft hochprozentig. Göttingen dafür aus der Ferne: Crandall und Javon Bess mit Dreiern 38:36, wenig später auch wieder Smith. Bayern aber auch Dreier: Weiler-Babb und Wimberg treffen, insgesamt sechs Dreier in Folge. Schnell ist München aber wieder 47:41 vorn nach einem Dunk von Zylan Cheatham. Crandall zieht ein Foul gegen Weiler-Babb, Trainer Moors ist sauer, bekommt ein Technisches Foul. So gerät die BG mit 41:53 in Rückstand. So schnell geht das bei den Bayern, sie machen kurzen Prozess, ein 11:2-Lauf! Und das letzte BG-Play geht völlig in die Hose: Crandall verspielt den Ball, Jaramaz trifft zum Halbzeitstand von 55:43.

Bess, zweimal Kamp und Smith bringen die BG nach der Pause auf 51:57 heran. Aber Münchens Ex-Oldenburger Wimberg kontert per Dreier zum 60:51. Und es kommt noch besser, denn Smith (nach Andy Obst-Verletzung) mit Fast-Break zum 55:60 und Harald Frey zum 57:60. Die BG wittert Morgenluft. Auszeit Bayern! Hilft nichts. Pape per Dreier zum 60:60. Pape nach Harris-Dreier per Drei-Punkt-Spiel zum 63:63. Smith verpasst aber den erneuten Ausgleich, trifft nur einen Freiwurf zum 66:67. Nochmal Videobeweis, als Mönninghoff und Walden zusammenrasseln. Er geht wieder zugunsten Bayerns aus. Walden trifft Freiwürfe zur 69:66-Führung Münchens nach 30 Minuten.

Schlussviertel. Die Münchener ziehen auf 76:67 davon. Das BG-Spiel wird hauptsächlich von Smith und Crandall getragen, Punkte kommen sonst nur noch von Pape und Kamp. Das reicht eben nicht. Bess trifft zwar per Dreier zum 70:78, aber Crandall kassiert das vierte Foul. Doch die Veilchen geben sich immer noch geschlagen, liefern dem Favoriten einen Klasse-Fight. Kamp-Dreier zum 75:80. Wieder Auszeit München. Unfassbar: Crandall-Zweier zum 77:80, dann zwei Freiwürfe von ihm zum 79:80. Irre Spannung! Niels Giffey kontert per Dreier zum 83:79. Auszeit BG. Noch 1:42 Minuten.

Der Wahnsinn! Crandall läuft noch heißer. Sechs Punkte von ihm zum 85:85 bei 22,2 Sekunden auf der Uhr. Die Dramatik ist wieder mal nicht zu überbieten. Bayern-Angriff, Crandall foult Cassius Winston, erster Freiwurf rein, zweiter an den Ring, dritter rein, nachdem Bess nochmal Winston gefoult hat - Endstand 3,3 Sekunden vor Schluss. So zu verlieren, hat die BG nicht verdient.

Hinterher waren Coach Moors und BG-Chef Meinertshagen stinksauer. „Ich bin stolz auf die Jungs, wir haben Charakter gezeigt, zur Energie gefunden“, so Moors. Meinertshagen: „Das letzte Foul war keins, Schiedsrichter Lottermoser hat uns sechs Punkte gekostet.“ Stimmt! Cassius winston rutscht aus, Schiedsrichter Nesa Kovacevic pfiff Foul von Crandall, der mit fünftem Foul ausschied.

BG: Hammonds 2, Edwards 3, Frey 5, Crandall 28, Boakye, Smith 18, Mönninghoff, Kamp 13, Pape 10, Bess 6, Giotis.

FC Bayern: Weiler-Babb 12, Walden 5, Seeley, Winston 13, Giffey 3, Bonga 8, Jaramaz 6, Obst 11, Wimberg 6, Harris 7, Gillespie 6, Cheatham 10. gsd

