BG Göttingen verliert erstes Auswärtsspiel in Würzburg 75:90

Würzburg – Die BG Göttingen konnte den Schwung vom Pokalsieg in Frankfurt nicht mit nach Würzburg nehmen. Bei den Mainfranken kassierten die Veilchen nach der Heimpleite gegen Braunschweig die erste Auswärts-Niederlage in der Basketball-Bundesliga, verloren vor 2900 Zuschauern mit 75:90 (38:51). Das Leistungsgefälle im Team war zu groß, zudem zeigten die Göttinger eine zu schwache Defensivleistung.

Trotz der ersten Würzburger Punkte war es zunächst ein guter Start der BGer! Terry Allen sorgte für die ersten fünf Zähler und nach vier Minuten lagen die Veilchen mit 11:5 vorne, weil Allen den ersten Dreier der Gäste verwandelte. Dominik Lockhart netzte den zweiten Dreier zum 14:9 ein. Nach fünfeinhalb Minuten kam Elias Lasisi zu seinem ersten Einsatz nach seiner Adduktoren-Verletzung. Darius Carter traf zum 18:13, Lasisi war bei seinen ersten beiden Dreierversuchen nicht erfolgreich. Die Schlussphase des ersten Viertels gehörte den Mainfranken, die durch den starken Spielmacher Jordan Hulls per Dreier zum 21:20 nach dem ersten Viertel kamen.

Florian Koch eröffnete den zweiten Abschnitt mit dem vierten Würzburger Dreier. Die Partie hatte sich gedreht, jetzt legten die Hausherren immer Punkte vor, während die Veilchen hinterherliefen. Auf den nächsten Dreier von Hulls reagierte Coach Roijakkers mit der ersten Auszeit. Doch die Würzburger blieben am Drücker, profitierten von ihrer Dreier-Stärke, vor allem von Hulls. Göttingen setzte Terry Allen dagegen, der nach 15 Minuten schon 15 Punkten markiert hatte. Nächste Auszeit von Roijakkers und drittes Foul von Lockhart - es lief nicht mehr für die BGer. Die Gastgeber dagegen im „Punkte-Flow“, sie trafen weiter und weiter, weil die Göttinger auch viel zu nachlässig verteidigten. Wiederholt kam Würzburg zu freien Würfen, es war für sie ein gefundenes Fressen. Carter verkürzte mit einem Drei-Punkte-Spiel wenigstens noch auf 38:51. Würzburg gewann das zweite Viertel 30:18, hatte starke Quoten zur Pause: Zweier 61 Prozent (zu 53% der BG), Dreier 70 Prozent (BG 31%) plus 19:12 Rebounds.

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte die BG. Carter und Allen trafen zum 42:51, doch kurz danach wurde Lasisi „gepflückt“ (geblockt) - ein unglückliches BG-Debüt, obwohl er in der 25. Minute seine ersten Punkte per Dreier markierte. In der 26. Minute war die BG auf fünf Punkte (50:55) dran, doch in der Folge setzte Würzburg sein Offensiv-Spektakel fort. Die BG gewann zwar das dritte Viertel 20:18, lag aber mit elf Zählern (58:69) hinten.

Auch im Schlussdurchgang hielten die Unterfranken ihren Vorsprung bei mehr als zehn Zählern. Die BG bemühte sich, doch mit nur vier starken Spielern war mehr einfach nicht drin. Allein Anderson, Hundt, Carter und besonders Allen konnten überzeugen. Von den fünf anderen BGern aus der Neuner-Rotation kamen viel zu wenige Impulse. 3:13 Minuten vor Schluss war die Partie dann noch mehrere Minuten unterbrochen, weil die Anzeigewürfel über den Körben nicht funktionierten. In den restlichen Minuten änderte sich nichts mehr, der 90:75-Sieg der Würzburger war hochverdient.

BG: Lockhart 3, Waterman (n.e.), Anderson 14, Lasisi 3, Kramer 8, Omuvwie (n.e.), Carter 16, Andric, Mönninghoff, Allen 21, Hundt 10, Bryant (n.e.).

Würzburgs beste Werfer:Hulls 24, Koch 19, Wells 13, Fischer 12. gsd