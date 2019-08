BG Göttingen verliert Test in Aalst mit 82:88

Erzielte 19 Punkte in Aalst: Darius Carter.

Aalst – Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat den ersten öffentlichen Test verloren.

Bei den Crelan Okapi Aalstar (Belgien) verloren die Veilchen am Freitagabend 82:88. Zur Halbzeit hatten sie noch mit 47:44 geführt.

Erfolgreichste Werfer für die Mannschaft von Trainer Johan Roijakkers waren Darius Carter mit 19 Punkten, Neuzugang Terry Allen (17) und Dominik Lockhart (12).

Am 30. August sind die BGer bei der Deutschland-Tour der Radsportler dabei. Die Veilchen präsentieren dabei den Fans erstmals ihre neue Mannschaft im Zielbereich am Weender Tor. Ab 15.30 Uhr sind sie auf der Expo-Bühne, ab 16 Uhr gibt es eine Autogrammstunde am Krombacher-Stand. haz/gsd-nh