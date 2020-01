BG Göttingen: Vorentscheidende Spiele gegen MBC

Basketball-Bundesliga Männer

+ © Hubert Jelinek/gsd Adam Waleskowski (37): Ist (oben im alten BG-Dress) drittältester BBL-Spieler nach Oldenburgs Urgestein Rickey Paulding (ebenfalls 37) und dem MBCer Tremmell Darden (38). Er hat 14 Jahre Profi-Erfahrung – acht davon in der BBL. © Hubert Jelinek/gsd

Erst wurde Dylan Osetkowski (englische Aussprache: Ossetkauski) kurz nach dem Saisonbeginn nachverpflichtet. Am Dienstag holten die Veilchen nun Adam Waleskowski zurück in ihr Team: Mit den beiden „...kowskis“ geht’s nun nach der zweiwöchigen Spielpause in der Basketball-Bundesliga zum MBC nach Weißenfels, der jetzt mit dem Namenszusatz „Syntainics MBC“ firmiert. Tip-off beim BBL-Schlusslicht ist am Samstag um 20.30 Uhr.