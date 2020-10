BG Göttingen: Vorentscheidung gegen Vechta?

Basketball BBL-Pokal

+ © CHRISTIAN BECKER Guter „Guti“: Der neue BG-Spielmacher Jorge Gutiérrez (Mitte) beim Pokalauftakt in Vechta gegen Frankfurts Len Schoormann (6) und Matt Mobley. © CHRISTIAN BECKER

Diese große Chance sollten sich die Veilchen nicht entgehen lassen! Am Samstag (20.30 Uhr, MagentaSport live) tritt die BG Göttingen in ihrem zweiten Spiel im BBL-Pokal in der Gruppe B in Vechta gegen den Gastgeber SC Rasta an – fällt in dieser Partie möglicherweise schon eine Vorentscheidung um den Gruppensieg und damit den Einzug in das TOP FOUR in München, das gerade wegen der Corona-Fälle bei Alba Berlin verlegt wurde?