BG Göttingen weiter auf der Erfolgswelle: „Das fühlt sich geil an“

Göttingen. Die Veilchen sorgen in der Basketball-Bundesliga weiter für Furore. Hinter den Topteams München, Berlin, Oldenburg und Bamberg kommt schon wer?

Ja, tatsächlich die BG Göttingen auf Platz fünf. Nach vier Erstliga-Siegen in Folge stehen die Göttinger so gut wie noch nie in der Anfangsphase einer Spielzeit da. „Göttingen spielt einen beeindruckenden Basketball“, lobte Telekomsport-Kommentator Holger Sauer das Team von Trainer Johan Roijakkers.

Aber warum klar und deutlich, wenn’s auch spannend geht? Beim 93:80 gegen Crailsheim spannten Kapitän Michael Stockton & Co. die 3376 Fans im dritten Viertel kräftig auf die Folter, verspielten einen 24-Punkte-Vorsprung (48:24) bis auf drei Zähler (52:49). „Das war ein Test für unsere mentale Stärke, den haben wir bestanden“, meinte Mathis Mönninghoff. „Crailsheim ist ja kein schlechtes Team. Dass sie noch einen Lauf haben würden, war klar. Für uns war das ein wichtiger Sieg, das fühlt sich jetzt einfach geil an.“

Topspiel bei Alba Berlin

In die gleiche Kerbe schlug auch Stephan Haukohl: „Wir passen richtig zusammen, haben eine super Chemie und Rollenverteilung und Spaß auf dem Feld“, meinte er im Telekomsport-Interview. „Wir haben zu Anfang der zweiten Halbzeit im Kopf etwas nachgelassen“, beschrieb Nationalspieler Dominic Lockhart die kurze Schwächephase im dritten Viertel. „Aber wir haben es geschafft, uns wieder ranzukämpfen. Das Spiel hätte aber auch kippen können.“ „Dieser Sieg gibt Selbstvertrauen“, meinte Center Dennis Kramer. „In Berlin gibt es jetzt einen richtigen Test für uns.“

BG-Chef Frank Meinertshagen und Coach Roijakkers blieben zurückhaltender. „Die fünf Siege sind sensationell, aber die Saison ist noch lang. Man darf das jetzt nicht überbewerten. Wir müssen uns noch weiterentwickeln und den Ball flach halten“, meinte Meinertshagen.

„Ich mag die Höhen, die wir haben, aber wir müssen mehr davon haben, um Platz 16 zu erreichen“, dämpfte Roijakkers die Freudenstimmung und verwies auf das Ziel Klassenerhalt. Explizit strich er aber neben Penny Williams noch Stephan Haukohl heraus, der immer selbstsicherer aufspielt.

Für Berlin am nächsten Samstag hat sich die BG jetzt „eingeworfen“. Die Partie in der Mercedes-Benz-Arena wird nun zur Standortbestimmung. Pech für Alba, dass sich nun auch Peyton Siva schwer verletzt hat. Ludwigsburgs Malcolm Hill sprang dem Berliner Spielmacher am vergangenen Freitag in den Oberkörper – Rippenbruch und Lungenverletzung, längere Pause. Auch Clifford (für den Chapman kam) und Saibou fehlen verletzt. Eine Nachverpflichtung schloss Alba-Manager Marco Baldi bisher (noch) aus.

Bitter für BG: Nachwuchsakteur Henning Ballhausen wurde Freitag nun doch am linken Knie operiert, nachdem die konservative Behandlung nicht anschlug. „Er hatte ein Loch im Meniskus“, so BG-Chef Meinertshagen, der noch immer wegen der von der Stadt gesperrten Parkplätze angefressen war. „Das kostet uns richtig Geld!“ Coach Roijakkers: „Ballhausen wird diese Saison wohl nicht mehr spielen.“Als Ersatz sucht er jetzt noch einen Trainingsspieler. (haz/gsd-nh)