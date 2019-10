BG Göttingen will in Würzburg den Frankfurter Schwung nutzen

Basketball-Bundesliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/GSD Die BG setzt auf seine Stärke: I n Frankfurt verwandelte Göttingens Mihajlo Andric (rechts, im Test gegen Limburgs Niels Marnegrave) fünf Dreier. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Kann die BG Göttingen den Schwung von Frankfurt mit nach Würzburg nehmen? Nach dem enttäuschenden Heim-Start in der Basketball-Bundesliga (77:96 gegen Braunschweig) rehabilitierten sich die Veilchen am vergangenen Sonntag mit dem kaum erwarteten 79:74 in Frankfurt.