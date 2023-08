BG Göttingen zum Doppeltest in Belgien

Neuzugänge im Duell: Göttingens Umoja „Mo“ Gibson (am Ball) im Testspiel gegen den MBCer Diante Baldwin. © Hubert Jelinek/gsd

Für die Veilchen steht die erste große Auswärtstour an: Am Freitag geht’s los nach Belgien, wo sie am Samstag (16.30 Uhr) bereits zum wiederholten Mal auf Hubo Limburg United treffen.

Göttingen – Je nach Ausgang dieser ersten Partie spielt die BG Göttingen dann am Sonntag entweder im Verlierer- oder im Sieger-Duell um 14 oder 17 Uhr entweder gegen SLUC Nancy (Frankreich) oder ZZ Leiden (Niederlande).

Erneut nicht dabei sein wird Harper Kamp (34). Trainer Olivier Foucart bestätigte HNA-Informationen, nach denen sich der Kapitän „einer kleinen Operation“ am Knie unterzogen haben soll, an dem er sich im zweiten Viertelfinal-Playoff beim FC Bayern München im Audi-Dome verletzt hatte. Bislang konnte Kamp nicht voll mittrainieren, jetzt hat man sich zu dem Eingriff entschlossen. Der Routinier dürfte nun noch einige Wochen mehr nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten sind aber alle (neuen) BGer am Freitag bei der Abfahrt im Bus an Bord. Auch Peter Hemschemeier und Deondre Burns, der aber nach seiner Verletzung am linken Sprunggelenk erneut geschont wird.

Neben dem sportlichen Aspekt wird die Reise in die Heimat vom neuen belgischen Chef-Trainer Foucart (39) und Assistenzcoach Kenneth Desloovere auch zum weiteren Teambuilding dienen – wie es bereits vor Kurzem bei einem gemeinsamen Ruder-Nachmittag in Hann. Münden der Fall war.

Sportlich sah es jedenfalls beim ersten Test am vergangenen Samstag in Halle/Saale gegen Erstliga-Konkurrent MBC schon recht ordentlich aus. Natürlich steckt die BG mit bestimmten Abläufen und Spielsystemen noch in der Anfangsphase, doch erkennen ließ sich beim 80:72 gegen den MBC schon, dass man weiter auf Tempo-Basketball setzen wird, wobei vor allem Umoja „Mo“ Gibson als Spielmacher sowie Zach Ensminger und Fedor Zugic mit schnellem Umschaltspiel für Geschwindigkeit gesorgt haben. (haz/gsd-nh)