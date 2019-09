BG Göttingen zum Härtetest in Trier

In die alte Heimat nach Belgien: Göttingens Elias Lasisi (am Ball, früher Oosten de) gegen Leuvens Brandon Stith.

Göttingen – Nach bisher vier Siegen (Jena, Hagen, Limburg und Leuven) und zwei Niederlagen (Aalst, Antwerpen) bestreitet Basketball-Bundesligist BG Göttingen seine Testspiele sieben und acht am Samstag (17 Uhr) und Sonntag in Trier.

Beim „SWT-Cup“ trifft das Team von Trainer Johan Roijakkers zunächst mit Belfius Mons-Hainaut auf den bereits fünften belgischen Erstligisten. Je nach Ausgang werden die Veilchen dann am Sonntag (Spiel um Platz/14.30 oder Finale/17 Uhr) auf den gastgebenden Zweitligisten Römerstrom Gladiators Trier oder Erstliga-Konkurrenten Bayreuth treffen.

Der gegen Leuven verletzte Mathis Mönninghoff ist wieder dabei, Kevin Bryant (Oberschenkel) fehlt dagegen. Und Kevin Anderson? „Er muss anders auftreten“, fordert Roijakkers. „Sonst bekommt er nicht viel Spielzeit.“

Nach dem Turnier in Trier bestreiten die BGer noch zwei weitere Tests: am 13. September in Charleroi (Belgien), am 18. September nicht öffentlich in Vechta.

. Die Geschäftsstelle der BG bleibt vom 9. bis 16. September wegen des „NDR 2 Soundcheck-Festivals“ geschlossen. Die BG-Trainingshalle wird für Konzerte genutzt. „Dass wir nicht in unserer eigenen Halle trainieren können, ist sehr schlecht“, sagt Trainer Roijakkers. „Wir können unseren Videoraum und das Athleticum nicht nutzen.“ Mit seinem Team muss er in die FKG-Halle ausweichen, dort wird extra das Spiel-Parkett verlegt.

„Wir bekommen einen finanziellen Ausgleich dafür, dass wir ausweichen, um unsere Kosten zu decken“, sagt BG-Chef Frank Meinertshagen. „Sportlich ist es nicht gut, dass wir ausweichen. Aber das Festival ist wichtig für Göttingen.“ haz/gsd-nh