BG-Kapitän Stockton hat ein Herz für Kinder

Göttingen – Nur 16 Stunden nach dem unglücklichen 79:82 gegen Rasta Vechta hatte Michael Stockton schon wieder einen Termin. Nicht das nächste Spiel in der Basketball-Bundesliga, sondern vor Ort in der Adolf-Reichwein-Grundschule.

Nicht gegen Gießen-Hüne John Bryant oder Berlins MVP Luke Sikma, sondern mit den Minis der Schule. Der Star-Spielmacher der BG Göttingen widmete sich dem Basketball-Nachwuchs, den der Erstligist mit dem Projekt „veilchen@school“ in Zusammenarbeit mit Sponsor EAM unterstützt.

Stockton zeigte den Basketball-Minis die Grundlagen der Sportart. Was natürlich gut ankam – wer kann schon von sich behaupten, einmal einem der Top-Pointguards der Bundesliga gegenüber gestanden zu haben.

Und nur 16 Stunden zuvor am Sonntagnachmittag mussten er, seine Mannschaft und Trainer Johan Roijakkers erst einmal die unglückliche Niederlage gegen den niedersächsischen Konkurrenten aus Vechta verkraften, was nicht so einfach gewesen sein dürfte. Es wäre einfach mal wieder wie schon beim Sieg gegen Alba Berlin ein Erfolg gewesen, mit dem niemand so wirklich vorher gerechnet hat und ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gewesen.

Diese Partie hatten die Veilchen vor ausverkaufter S-Arena aber in der ersten Halbzeit verloren, in der Roijakkers die nötige Intensität von seinen Spielern vermisste, die nach Meinung von Mathis Mönninghoff schlichtweg etwas verpennt wurde. „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit stark in dieses Spiel zurückgekämpft“, meinte Mönninghoff, dem ein Dreier zum 68:71 gelungen war und er so mit Lenny Larysz’ Dreier zum 65:71 und Derek Willis’ zum 71:71 zur Aufholjagd geblasen hatte. Die war aber bekanntlich nicht von Erfolg gekrönt, weil am Ende das Glück fehlte beim Dreierversuch von Mihajlo Andric, der ganz knapp sein Ziel verfehlte.

Auch Roijakkers bedauerte, dass „wir in der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht anwesend gewesen sind“. Zudem mussten die Veilchen auf Center Dennis Kramer aufgrund einer Erkältung verzichten. Dennoch freute sich der BG-Headcoach darüber, dass „wir noch einmal ins Spiel zurückgefunden haben“. Gleichwohl sei es schwer gewesen, ein Spiel zu gewinnen, in dem sein Team schon mit 17 Punkten zurückgelegen habe. „Da ist es dann schwer zu gewinnen“, meinte Roijakkers.

Entwarnung gab es am Montag bei Dominic Lockhart. Der Nationalspieler war vier Minuten vor Schluss im Luft-Duell mit Vechtas Hinrichs auf das Parkett gestürzt. Mit Handtuch um den Hals saß er danach wegen Nackenproblemen in der Teamzone. Noch am Sonntagabend war Lockhart zum Röntgen im Krankenhaus. „Nach einem CT- Scan und Untersuchungen war auch alles okay“, berichtete Roijakkers am Montag. gsd