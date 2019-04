BG-Ladies 52:62 gegen Keltern - Aus im Playoff-Viertelfinale

Basketball-Bundesliga Frauen

+ © HUBERT JELINEK/GSD Auf dem Weg zum Korb: Göttingens Theresa Simon (2.v.l.) fliegt zur Keltern-Reuse, die starke Amerikanerin Kimberley Pierre-Louis kann nichts mehr machen. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Was für Spiel, was für ein Klasse-Kampf nochmal von den BG-Ladies! Vor 300 Zuschauern boten die flippo Baskets BG 74 Göttingen eine ihre besten Saisonleistungen in der Basketball-Bundesliga gegen die Rutronik Stars Keltern, unterlagen am Ende aber noch mit 52:62 (38:35). Damit ist die Spielzeit nach der zweiten Niederlage im zweiten Playoff-Viertelfinale für die Göttingerinnen vorbei.