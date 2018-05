BG-Ladies: Bleibt Warner wegen der neuen Liebe?

Basketball-Bundesliga Frauen

+ © zje/nh Auch die dritte Saison in Göttingen? Verdine Warner (41) im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Bad Aibling. © zje/nh

Göttingen. Die Nachricht wird alle Anhänger der Veilchen Ladies sicher erfreuen: Topscorerin Verdine Warner wird aller Voraussicht nach bei der BG 74 Göttingen bleiben und auch in der dritten Saison in Folge in der Basketball-Bundesliga für die Mannschaft von Trainer Giannis Koukos auf Korbjagd gehen.