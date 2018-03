BG-Ladies hoffen auf Hallenser Sieg: Rettung nur mit Schützenhilfe

+ Mit Power gegen Bad Aibling: Göttingens Spielmacherin Jennifer Crowder (links), hier gegen Chemnitz Valerie Rose McQuade, will mit der BG 74 noch den Klassenerhalt schaffen. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Die BG 74 Veilchen Ladies haben sich zwar mit einem 69:57-Sieg bei den Saarlouis Royals sich am vorletzten Spieltag die Chance auf den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga erhalten, sind aber am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen.