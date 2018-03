BG-Ladies müssen selbst siegen und auf Halle hoffen

Letztes Hauptrundnspiel

+ © zje/gsd Auch sie muss Samstag gegen Bad Aibling wieder herausragen: Göttingens Verdine Warner (am Ball) gegen die Chemnitzerinnen Abigal Veroswo Asors (rechts) und Margot Vidal Geneve. © zje/gsd

Göttingen. „Das Unmögliche doch noch möglich machen“ – so überschreibt Klaus Plaisir, Hallensprecher der BG-Ladies seine Pressemitteilung Nr. 72 der laufenden Saison zum letzten Hauptrundenspiel in der Basketball-Bundesliga der Frauen am Samstag um 19 Uhr in der FKG-Sporthalle gegen die Fireballs Bad Aibling. Schön wär’s aus Veilchen-Sicht, doch irgendwie fehlt der letzte Glaube.