BG-Männer 91:70 im vorletzten Test gegen Decin

Göttingen. Im ersten öffentlichen Testspiel und der gleichzeitig vorletzten Vorbereitungspartie gewann Basketball-Bundesligist BG Göttingen vor 892 Zuschauern in der S-Arena gegen den tschechischen Vizemeister Armex Decin mit 91:70 (42:42).

Zwei unterschiedliche Halbzeiten kamen die Zuschauer zu sehen In den zweiten zehn Minuten wollte bei den Gastgebern nicht viel zusammenlaufen. In der Defensive war das Team von Trainer Johan Roijakkers vor allem in diesem zweiten Viertel unkonzentriert, in der Offensive noch nicht durchschlagskräftig, sodass die Tschechen sehr gut mithalten konnten.

Die ersten sechs Punkte für die BG erzielte Spielmacher Michael Stockton zur ersten Führung zum 6:4. Zwar gingen die Göttinger mit einer 26:18-Führung in die erste Viertelpause, doch in den zweiten zehn Minuten offenbarten sie vor allem Schwächen im Zusammenspiel. Dies führte dazu, dass Decin nun durchaus mithalten und bis zur Halbzeitpause sogar beim 42:42 ausgleichen konnte, weil die BG erhebliche Anlaufprobleme hatte, in dieses zweite Viertel erfolgreich zu starten.

Nach dem Wechsel allerdings ein ganz anderes Gesicht der Veilchen, die nun aggressiver in der Defensive zu Werke gingen und in der Offensive nun auch wesentlich besser trafen. Zudem erfreuten sich die Zuschauer an einigen gekonnten Ballstaffetten ihres Teams.

Hatte Dominic Lockart noch Wurfprobleme vor der Pause, erzielte nur zwei Punkte, so packte er in der zweiten Halbzeit 13 drauf und war mit 15 Punkten erfolgreichster Werfer der Gastgeber. Eine ansprechende Leistung zeigte auch der für zwei Monate verpflichtete Jordan Loverigde, der in der ersten Halbzeit sehr auffällig spielte, da zwölf seiner 14 Punkte erzielte.

Roijakkers hatte im Übrigen neben Loverigde auch Evan Smotrycz in die „starting five“ beordert. Ihm sah man aber an, dass es nach Verletzungspause sein erstes Spiel war und ihm so logischerweise die Bindung fehlte. Am Samstag um 19 Uhr spielt die BG ihr letztes Testspiel gegen Ligakonkurrent Telekom Baskets Bonn in der S-Arena.

BG: Watson 14, Lockhart 15/2 Dreier, Williams 4, Smotrycz 9/3, 8/1, Stockton 14/, Loverigde 14/2, Stechmann, Larysz 2, Simon 2, Haukohl 7, Grüttner 2.

Von Walter Gleitze