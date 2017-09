BG-Männer: Entwarnung bei Carter, Ladies suchen Verstärkung

Göttingen. Die Göttinger Erstliga-Teams auf der Suche nach den letzten Erkenntnissen vor dem Start in die neue Saison. Ein Überblick:

BG-Männer

Entwarnung bei Darius Carter! Diese zumindest etwas beruhigende Nachricht gab es von Trainer Johan Roijakkers am Montag nach der Rückkehr vom Turnier in Brüssel. Es handelt sich um eine Kapselverletzung am linken Sprunggelenk. Knie und Achillessehne sind nicht betroffen. „Darius fällt diese Woche aus“, sagt der BG-Coach. „Ich hoffe, dass er zum Saisonstart gegen Oldenburg wieder einsatzbereit ist.“

Und die Erkenntnisse aus Belgien? „Schwierig“, sagt Roijakkers. Im ersten Spiel gegen Brüssel waren bis auf Evan Smotrycz alle dabei, im zweiten fehlten dann neben ihm und Carter auch noch Larysz und Kramer. „So mussten viele Spieler auf Positionen spielen, die sie nicht gewohnt sind“, sagt Roijakkers. Der vorerst für zwei Monate verpflichtete Jordan Loveridge und Stefan Haukohl mussten so als Center aushelfen. Für Loveridge hatte der BG-Trainer aber viel Lob parat: „Er spielt ähnlich wie früher Nick Livas.“ Roijakkers strich nochmals den Sinn der Belgien-Tour heraus: „Es ist immer gut, so zusammen zu sein. Sportlich sind wir in der Team-Verteidigung schon ziemlich weit. Beim Eins gegen Eins machen wir aber noch Fehler. Das hat mit Konzentration zu tun.“

BG-Frauen

Eine Woche vor dem Saisonstart gegen Heidelberg (Sonntag, 16 Uhr) hat der Sieg gegen Heidelberg und die gute Leistung gegen Vizemeister Keltern den Veilchen Mut gemacht. Unübersehbar war aber, dass Coach Giannis Koukos noch mindestens eine weitere gute Spielerin fehlt – der Kader ist mit zehn Spielerinnen einfach zu dünn.

Der Grund ist, dass noch Geld im Etat fehlt, räumen die Geschäftsführer Richard Crowder und Roland Emme-Weiß ein. „Wir sind an der unteren Grenze, es wird eng. Verletzungsmäßig darf nichts passieren“, sagt Emme-Weiß. Welche Hoffnung! (haz/gsd-nh)