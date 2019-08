BG-Männer zu zwei Testspielen in Belgien

Göttingen – Nach den beiden Geheim-Tests gegen die Zweitligisten Jena und Hagen bestreitet die BG Göttingen am Freitag und Samstag die ersten beiden öffentlichen Testspielen – allerdings auswärts.

Am Donnerstag fuhr Trainer Johan Roijakkers mit seinem Team nach Belgien, wo am Freitag um 18 Uhr bei Crelan Okapi Aalstar in Aalst und am Samstag um 15 Uhr bei den Telenet Giants Antwerpen gespielt wird..

Mit dabei im BG-Bus erstmals auch Elias Lasisi, der am Mittwoch einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieb (HNA berichtete). Die Verpflichtung dürfte den Belgier nach den guten Leistungen gegen die Zweitligisten weiter motivieren. Coach Roijakkers dient der Trip ins Nachbarland auch als Team-building-Maßnahme. Die neun Neuzugänge sollen mit den fünf verbliebenen Spielern zu einer Einheit zusammenwachsen. haz/gsd-nh