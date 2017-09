BG-Neuzugang Lockhart von der Universiade in die Geheimtests

+ Mit der Nummer 3 für die BG: Göttingens Neuzugang Dominic Lockhart (am Ball im Test gegen Limburgs Khaliq Spicer) hat am 3. Juli Geburtstag. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Gelobt sei, was hart macht! Am vergangenen Freitag kam Dominic Lockhart nach einem Zwölf-Stunden-Flug von der Universiade in Taiwan zurück, wo er mit der deutschen A 2-Nationalmannschaft den fünften Platz eroberte. Doch nichts mit Pause, ausruhen und Jetlag verarbeiten! Bereits am Samstag stand der Neuzugang von Basketball-Bundesligist BG Göttingen wieder auf dem Feld und absolvierte seinen ersten Test für seine neue Mannschaft beim 75:92 gegen Limburg United aus Belgien.