Bei der BG-Niederlage gegen Ludwigsburg: Roijakkers vermisst den Kampf

+ Sieht aus wie beim Basketball-Ballett: Göttingens Stephan Haukohl (am Ball) gegen Ludwigsburgs Malik Müller. Die Gesten des bei der BG aussortierten Neu-Riesen kamen bei den Zuschauern und der Veilchen-Bank überhaupt nicht gut an. Foto: zje/gsd

Göttingen. Zweite Pleite gegen eines der Top-Teams aus der Basketball-Bundesliga in der englischen Woche für die BG Göttingen! Gegen die vom ehemaligen Veilchen-Trainer John Patrick gecoachten MHP Riesen Ludwigsburg war beim 62:88 (29:50) absolut nichts drin, sodass es die erwartete Niederlage gab. Am kommenden Sonntag trifft die BG nach der Schlappe zuvor in Berlin am vergangenen Samstag nun im dritten „Kracher-Spiel“ in Folge zur ungewöhnlichen Zeit um 19.30 Uhr auf Brose Bamberg. Leichter wird’s gegen den Meister dann auch nicht.