BG-Riese Kramer bringt den Minis Basketball bei

War das eine Freude! In der Regenbogenschule Elliehausen stand am Montagmorgen eine ganz besondere Sportstunde auf dem Stundenplan bei den Grundschülern. Dennis Kramer, 2,09 m-Riese von Bundesligist BG Göttingen zeigte den Minis, wie Basketball geht. Dribbeln, passen, werfen – dabei hatten alle ihren Spaß. Hintergrund der Übungsstunde ist die Sponsoring-Kooperation zwischen der BG und dem Energie-Versorger EAM im Schulprojekt „Veilchen@school“. 35 Schulen aus der Region sind dabei. BG-Chef Meinertshagen: „Wir freuen uns, dass wir auch in dieser Saison mit der EAM einen starken und verlässlichen Partner an der Seite haben.“ (gsd/nh) Foto: BG Göttingen/nh