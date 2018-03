BG-Rückkehrer Darius Carter: "Wir hatten die Nase voll vom Verlieren“

Sieg gegen Tübingen

+ Auf dem Weg zum gegnerischen Korb: Göttingens Darius Carter (Mitte) lässt sich auch von Tübingens Reggie Upshaw (30) und von Jacob Mampuya aufhalten. Der BGer feierte gegen das Bundesliga-Schlusslicht ein gutes Comeback. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Am Ende dieses ersten Sieges seit dem 12. November 2017 wurde es so emotional wie wohl noch nie zuvor in dieser schwierigen Saison. Nach dem TV-Interview forderten die Fans Darius Carter noch zu einer zweiten Ehrenrunde auf, (fast) jeder wollte mit dem Siegesgaranten noch einmal abklatschen.