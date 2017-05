BG-Saisonausklang: 400 Euro für das Trikot von Jesse Sanders

Abschied mit Wehmut für das 2016/17er-Team der BG Göttingen: 300 Fans waren am Mittwoch im KaufPark beim Saison-Halali. Beim letzten offiziellen Termin sagten der scheidende Kapitän Dominik Spohr & Co. tschüss und bye-bye. Dieobligatoriasch Trikot-Versteigerung brachte stolze 2065 Euro in die Kasse des BG-Nachwuchses. Das höchste Gebot gab es überraschenderweise für Spielmacher Jesse Sanders’ Shirt: 400 Euro! Für 150 Euro ging das Hemd von Alex Ruoff an Christian Fey, der es von Gattin Sabine zum 33. Geburtstag bekam. 200 Euro blätterte Michelle Kraska fürs Trikot von Spohr (Foto) mit „seiner 9“ hin. Großer Beifall auch für den weiter für die BG spielenden Darius Carter. BG-Trainer Johan Roijakkers: „Wir hatten ein tolles Team!“ (haz-gsd/nh) Foto: zje/gsd

