BG-Spielmacher Hundt: „Kleiner Teddybär“ steht seinen Mann

Stärkung mit Nudeln für das nächste Spiel am Mittwoch gegen Oldenburg: Göttingens gegen Crailsheim starker Spielmacher Bennet Hundt am Montagmittag am Büfett im Turnierhotel in München.

Kleiner Mann ganz groß! Das bislang beste Spiel seiner Karriere hat sich Bennet Hundt für einen besonderen Moment aufgehoben. Beim Auftakt des Meisterturniers glänzte der Spielmacher der BG Göttingen mit 30 Punkten. Für seinen Trainer ist die Leistungsexplosion kein Zufall.

Mit 1,80 Metern war Bennet Hundt am Samstag der Kleinste auf dem Parkett. Doch das hinderte den Aufbauspieler der BG Göttingen nicht daran, im Auftaktspiel des Meisterturniers der Basketball-Bundesliga eine ganz große Leistung abzuliefern. Mit 30 Punkten, einer Karrierebestleistung, war Hundt der Garant für den im Vorfeld nicht erwarteten 89:78-Sieg der Niedersachsen gegen die Hakro Merlins Crailsheim. Damit übertraf Hundt seinen Rekord mit 25 Zählern vom 26. Oktober 2019 bei der Göttinger 77:83-Niederlage gegen Ludwigsburg.

„Ich habe mich von Anfang an gut gefühlt. Der erste Dreier ist gleich reingegangen, von da an lief es“, sagte Hundt nach der Partie. Mit dem Dreier warf er die ersten Punkte bei diesem speziellen Turnier überhaupt, mit dem die Basketball-Bundesliga ihre Saison mit zehn Teams ohne Zuschauer im Münchner Audi Dome trotz der Corona-Krise doch noch beenden will. „Es war am Anfang schon komisch, vor allem beim Warm Up. Aber beim Spiel blendet man das dann aus und vergisst es ein bisschen“, sagte Hundt zu der besonderen Atmosphäre.

Der 21-Jährige, der kurz vor der Corona-Pause seine ersten beiden Länderspiele gegen Frankreich und in England absolviert hatte, nutzte die rund zweieinhalb Monate dauernde Spielunterbrechung, um weiter an sich zu arbeiten. „Bennet war zwei Mal am Tag mit unserem Athletiktrainer in der Halle. Das ist kein Zufall“, lobte Göttingens Trainer Johan Roijakkers seinen Point Guard. „Wenn du so hart arbeitest, dann bekommst du so etwas.“

Der niederländische Trainer war auch schon vor Hundts Gala am Samstag ein großer Fan des kleinen Wirbelwindes. „Er hat ein sehr hohes Spielverständnis. Wenn du das mit Arbeitseinstellung kombinierst, dann kommt etwas Gutes dabei heraus“, sagte Roijakkers. „Außerhalb des Platzes sieht er aus wie ein kleiner Teddybär, aber auf dem Court steht er seinen Mann, egal wer ihm gegenüber steht.“

Kritiker halten Hundt für zu klein, um sich auch auf internationalem Niveau durchzusetzen. Bei seiner Länderspielpremiere gegen Frankreich in Vechta bekam Hundt im Februar das körperbetonte Spiel der Franzosen deutlich zu spüren. Doch auch Bundestrainer Henrik Rödl hält große Stücke auf ihn, nahm ihn deshalb ein paar Tage später auch wieder mit zum Spiel in Großbritannien. „Die Jungs müssen Erfahrungen sammeln“, sagte Rödl.

Vielleicht kam Hundt das auch am Samstag zu Gute. „Am Ende weiß man nicht, was ausschlaggebend war“, sagte der Matchwinner. „Ich habe mich auf jeden Fall die ganze Zeit fit gehalten und war jeden Moment bereit“, sagte Hundt. Das war am Samstag deutlich zu sehen. dpa/haz-gsd