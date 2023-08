BG-Trainer Foucart: „Freue mich auf neue Saison und die Spieler“

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Drei Jahre war Roel Moors (44) Cheftrainer bei Basketball-Bundesligist BG Göttingen. Jetzt hat sein belgischer Co-Trainer Olivier Foucart seinen Posten übernommen. Wir sprachen mit ihm über Themen rund um die Veilchen.

Wie sieht Ihr Vertrag als Headcoach der BG Göttingen aus?

Ein Jahr plus zwei Jahre. Wir haben uns geeinigt, dass wir nach einem Jahr, wenn beide Seiten mit der Saison zufrieden sind und daher kein Gesprächsbedarf besteht, dieser einjährige Vertrag automatisch um zwei weitere Jahre verlängert wird.

Wie groß sind die Fußstapfen von Roel Moors, in die Sie jetzt treten?

Diese sind groß. Wenn du die letzten Jahre anschaust, glaube ich, dass Roel viele Sachen geändert hat in der Richtung, so ehrgeizig zu sein, jedes Spiel zu gewinnen. Das heißt konkret, nicht nur damit zufrieden zu sein, den Ligaerhalt zu schaffen. Dazu gehört, dass im Training intensiv jeden Tag gearbeitet wird, um in die Playoffs zu kommen. Das ist eine große Chance, es auch in der kommenden Saison zu schaffen. Die Situation ist in diesem Jahr etwas anders, da wir auch europäisch spielen. Das ist ein bisschen neu für die BG und die neuen Spieler.

Was konnten Sie bei Roel abschauen, was ist Ihr eigener Stil?

Roel und ich haben in den beiden Jahren sehr intensiv mit derselben Philosophie zusammengearbeitet. Ich habe aber auch meinen eigenen Stil und auch eigene Akzente, die ich der Mannschaft vermitteln will. Es sind größtenteils neue Spieler, deren Stärken ich erst einmal erkennen muss.

Wieder einmal, wie fast jedes Jahr, acht Neuverpflichtungen...

Es ist natürlich ein Nachteil, dass die Spieler, die in der abgelaufenen Saison gut waren, nun für andere finanzkräftigere Vereine interessant geworden sind und dann eben nach einem Jahr gehen. Da wir aber in der kommenden Saison europäisch spielen, haben wir einen tieferen Kader mit elf Spielern, davon Spieler, die in ihren Colleges auf einem sehr guten Niveau gespielt haben. Wichtig war für mich, Spieler zu finden, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind. Dadurch sind wir flexibler und können auf Verletzungen besser reagieren.

Wie haben Sie die neuen Spieler ausgesucht?

Wir haben Spieler in den letzten zwei Jahren auch direkt beobachtet und ihre Qualitäten analysiert. Natürlich gibt es auch Agenten, über die wir Spieler rekrutieren, die Spieler auch bezahlen können und die gut ins System passen.

Sie haben jetzt elf Spieler und drei Göttinger Trainingsspieler. Reicht das aus?

Es ist ein Spieler mehr als letztes Jahr. Es sind einige junge Spieler, die noch Zeit benötigen wie Hemschemeier, Ensminger oder Sugic. Sie sind sehr talentiert. Sie sollen nicht jedes Mal ihre beste Leistung bringen, wir müssen aber dennoch versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Die Spieler müssen in einer komfortablen Situation sein, dass sie ihre Rolle im Team erkennen und sehen, was sie leisten können. Aber auf einem gewissen Niveau muss es auch Konkurrenz geben.

Letzte Saison die Playoffs erreicht – das muss doch dann auch in der kommenden Saison das Ziel sein.

Wir haben die Playoffs in der zweiten Saison geschafft, was sicherlich nicht einfach war. Es ist nicht das Ziel, nun jeden Tag besser zu sein, aber es kann auch nicht das Ziel sein, nur um den Ligaerhalt zu spielen. Letztes Jahr war das Ziel, so nahe wie möglich an die Playoff-Plätze zu kommen. Das wollen wir auch dieses Jahr erreichen.

In der Vorbereitung gibt es kein Heimspiel, sodass ihr euch euren Fans nicht präsentieren könnt.

Das ist sehr schade, dass wir vor der Saison das neue Team unseren Fans nicht präsentieren können. Leider lässt es sich wegen der Bombenräumung nicht ändern. Möglicherweise bekommen wir einen Livestream hin. Vielleicht können einige Fans nach Halle kommen, wo wir gegen den MBC spielen.

Welche Rolle wird Harper Kamp in der neuen Saison einnehmen. Bleibt er Kapitän?

Er war im letzten Jahr zusammen mit Mathis Mönninghoff ein Monument. Er kennt sehr gut die Kultur und die Philosophie vom Verein und vom Coaching-Staff. Ob er Kapitän bleibt, ist momentan nicht entscheidend. Er war im letzten Jahr ein sehr guter Kapitän. Ich muss mit ihm sprechen, ob er Kapitän bleiben möchte.

Sie stehen nun als Headcoach sicherlich mehr im Rampenlicht. Wie gehen Sie damit um?

Ich hatte eine solche Rolle auch schon in Belgien. Nun, das ist jetzt in der BBL eine neue Rolle. Ich bin bereit, damit umzugehen, das ist mein Job. Wenn man entscheidet, ein Headcoach zu sein, dann weiß man, dass dies nicht immer einfach ist. Das akzeptierst du oder nicht.

Wie wichtig ist, dass ihre Familie auch hier wohnt?

Sehr wichtig! Das war ein Teil meiner Entscheidung hierzubleiben. Natürlich war auch eine Option, Roel nach Bonn zu folgen. Meine Familie ist hier sehr glücklich, meine Kinder gehen hier zur Schule.

Wie haben Sie Göttingen privat kennengelernt. Fühlen Sie sich wohl hier?

Ja sehr! Ich bin ein Mensch, die sehr gern unter Menschen ist, der auch seine Familie sehr genießt. Wir lieben diese Stadt und die Menschen, die wohl auch ihre Kultur in den Verein getragen haben, in dem ich gute Menschen, Menschen mit Herz kennengelernt habe.

Vermissen Sie etwas aus Ihrer belgischen Heimat?

Meine Familie – ich habe einen Zwillingsbruder – meine Eltern auch. Da gibt’s einen Witz: Thomas ging mit zum Training, hat mit Philipp Hartwich gearbeitet – und der hat es nicht gemerkt.

Was haben Sie noch für Interessen?

Ich versuche, so viel wie möglich Zeit mit meiner Familie zu verbringen, meine Tochter spielt auch Basketball. Die meiste Zeit ist aber Basketball. Ich bin kein großer Fußball-Fan, ich schaue Radsport. Früher, als ich jung war, war ich Judoka. Ich verfolge auch die belgische Frauen-Basketball-Nationalmannschaft, die gerade Europameister wurde. Die belgischen Frauen waren im Frühjahr bei uns hier im Trainingszentrum. Ich habe ja für den belgischen Verband gearbeitet. Das ist über meine Kontakte gelaufen.

Verfolgen Sie die Fußball-WM der Frauen?

Ja, aber nicht im Detail.

Wie würden sie Ihre Vorfreude auf die neue Saison in einer Skala von 1 bis 10 einordnen?

Ganz klar mit einer 10!

Können Sie zu Ihrem Co-Trainer Ken Desloovere etwas sagen?

Er wohnt in Belgien bei mir in der Nähe. Ich habe mit ihm 2004/05 gespielt und ihn zur Hochschule geholt. Wir haben in der belgischen Jugend-Nationalmannschaft U 20 zusammengearbeitet. Zu 70 Prozent hat er die dieselbe Philosophie wie ich, aber es ist auch eine Herausforderung, mit ihm zu arbeiten. Er ist auch ein Center, ist 2,08 m groß, das ist interessant für die Spieler.

Sie sprechen schon sehr gut deutsch...

Ich versuche es. Am Anfang, wenn es wichtige Sachen gibt, spreche ich englisch, aber ich versuche, so oft es geht, deutsch zu sprechen. Meine Tochter Oona ist besser in Deutsch als ich.

Hätte Roel Moors Sie gern nach Bonn mitgenommen?

Ich glaube ja. Das war lange das Ziel. Aber ich wollte, dass er weiß, dass ich in Göttingen Chefcoach werden wollte. Ich hoffe, dass ich hier sehr lange bleiben kann. Aber in diesem Job kann sich das jedes Jahr ändern.

Wie wird das, wenn Sie mit der BG gegen Bonn mit Roel Moors spielen?

Das ist ein Spiel wie jedes andere. Es ist gut, dass wir uns kennen. Ich habe großen Respekt vor Roel. Er hat mir hier in Göttingen geholfen, das war seine Arbeit. Aber gegen Bonn ist das ein Spiel, das wir gewinnen wollen. Aber Roel will dieses Match natürlich auch gewinnen.

Sehen Sie die BG als Ausbildungsverein?

Das ist der Preis des Erfolgs. Wir haben nicht das Budget, einen Spieler zwei Jahre zu halten, wenn er gut und erfolgreich ist. Die BG ist eine Plattform für den nächsten Schritt vieler Spieler. Dass Harald Frey und Till Pape in Bonn sicher in der Champions League spielen, ist eben für sie der nächste Schritt. Aber wenn du eine schlechte Saison spielst, behältst du auch keinen Spieler.

Wie sehen Sie den internationalen Wettbewerb?

Für den Klub und die Stadt ist es sehr wichtig, international zu spielen gegen Teams aus anderen Ländern. Aber es ist nicht einfach, sich für die Champions League zu qualifizieren. Wir müssen sehen, dass wir in der Bundesliga erfolgreich sind. Ein Teil unseres Erfolgs war zuletzt, dass wir nicht europäisch gespielt haben und Zeit hatten, die Bundesliga-Spiele vorzubereiten. Wenn du in einem guten Flow bist, ist es einfach – dann kannst du neuen Elan kreieren. Wenn nicht, kann es schwierig werden. Das hängt alles ab von vielen Faktoren. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Budget als vergangene Saison. Ich hoffe, wir haben die Spieler gut rekrutiert. Ich freue mich auf die neue Saison und die neuen Spieler. (Walter Gleitze und Helmut Anschütz/gsd)

