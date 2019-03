BG-Trainer Roijakkers: „Thema sechster Ausländer durch“

In der ersten Halbzeit mit, dann ohne Maske gegen die Frankfurter Übermacht: Göttingens Darius Carter (am Ball) gegen Tyler Larson (links), Jonas Wohlfahrt-Bottermann (Mitte) und Richard Freudenberg (9).

Göttingen – Was ist derzeit bloß bei der BG los? Das kurze Zwischenhoch mit dem beachtlichen Sieg gegen Berlin ist längst vorbei. Zuletzt gab es schon wieder fünf Niederlagen am Stück, die den Kampf um den Klassenerhalt nicht einfacher gemacht haben.

„Der Abwärtsstrudel wird immer schneller“, heißt es auf der BBL-Homepage übers Göttinger Team. Und nun kochte nach dem 70:81 gegen Frankfurt auch noch der Zoff zwischen Trainer Johan Roijakkers und Geschäftsführer Frank Meinertshagen erneut hoch. Ein Machtkampf?

Der Trainer forderte zum wiederholten Mal einen sechsten Ausländer, der Klubchef wies dies vehement zurück wegen fehlenden Geldes. „Wer die besten Nachverpflichtungen macht, bleibt in der Liga“, sagte Roijakkers schon vor Monaten. Göttingen hat bisher niemanden nachgeholt, der MBC, Jena, Crailsheim und Bremerhaven schon. Teils sogar gute und teure Spieler.

„Das Thema sechster Ausländer ist durch“, meinte Coach Roijakkers am Montag. Ich weiß das, ich stehe dahinter.“ Seine Aussage nach dem Frankfurt-Spiel habe er im Gefühl gemacht, dass er einen weiteren Import hätte gut gebrauchen können, da mehrere Spieler schwach gespielt hätten. „Ich will kein Geld ausgeben, das wir nicht haben“, so der Trainer weiter. Er habe das einst in Bree (Belgien) erlebt – jetzt gebe es den Klub nicht mehr.

„Vor dieser Saison sind gute Sachen passiert“, sagt Roijakkers weiter. „Wir hatten viel Kontinuität durch die Gesellschafter, konnten Carter und Lockhart Zwei-Jahres-Verträge geben.“ In den Partien bräuchten seine Spieler aber auch „Karriere-Bestleistungen“, um dem Team zu helfen – wie zum Beispiel Joanic Grüttner mit 15 Punkten gegen Berlin.

„Wir haben eine gute Chemie im Team“, meint der BG-Coach. „Es gibt keine Unruhe, jeder weiß, dass er spielt.“ Will heißen: Es gibt keine Quertreiber, seine Spieler haben sozusagen Einsatzgarantien. Auch das Verhältnis zu Geschäftsführer Meinertshagen sieht er nicht so konträr, wie es Samstag (wieder) klang: „Wir kommunizieren gut.“ Und Spekulationen, er bereite nach sieben BG-Spielzeiten und Vertrag über zwei weitere seinen Abgang vor, erteilt Roijakkers eine klare Absage: „Ich bin in guten und schlechten Zeiten da, arbeite von sieben bis sieben für ,Göttingen Basketball‘. Das ist mein Leben, ich bin positiv.“

. Mit der Pleite gegen Frankfurt ist aber wieder eine Möglichkeit auf einen Sieg gegen eine vermeintlich schlagbare Mannschaft weg. Und die Chancen auf Siege gegen Teams auf annähernder Augenhöhe werden immer weniger. Bonn (Sonntag auswärts) und danach Oldenburg? Schwierig bis unmöglich.

Am wahrscheinlichsten scheinen Erfolge noch gegen den MBC (zuhause), in Bremen gegen Bremerhaven und in Crailsheim, obwohl auch dies schwer ist. Bei allen sechs weiteren Gegnern müsste schon eine große Überraschung für einen Sieg her. Fraglich, ob Roijakkers‘ Rechnung mit elf Siegen (bisher sieben) zur Rettung aufgeht. haz/gsd