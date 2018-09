BG-Trainer Roijakkers: „Wir haben noch kein BBL-Niveau“

Starke sechs Dreier: Serben-Neuzugang Mihajlo Andric zeigte gegen Zwolle mit US-Boy Dorsey-Walker, was von ihm in der kommenden Saison zu erwarten ist.

Göttingen. Die BG Göttingen hat am Samstagabend auch ihren dritten und letzten Geheim-Test gewonnen. Gegen Landstede Zwolle, das vergangene Saison im niederländischen Playoff-Halbfinale stand, gab es einen überaus deutlichen 102:65 (56:30)-Sieg.

BG-Coach Johan Roijakkers, der am Samstag seinen 38. Geburtstag feierte, bezeichnete den Sieg zwar nicht als Muster ohne Wert, relativierte aber das Ergebnis. „Wir haben noch kein BBL-Niveau“, merkte der Holländer kritisch an.

„Wir haben an beiden Enden des Spielfeldes noch viele Fehler gemacht, zu wenig Punkte aus dem Umschaltspiel erzielt. Wir sind noch nicht beständig genug.“ Deutliche Worte trotz des siebten Siegs im achten Test.

„Wir haben aber ein gutes Team-Spiel gezeigt“, fand BG-Rückkehrer Mathis Mönninghoff. „Und wir haben immer weiter Gas gegeben, wir hören nicht auf zu kämpfen.“

Stimmt! Trotz der klaren Führungen hielten die Veilchen Intensität und Tempo hoch. Nach 14 Minuten war Zwolle zwar auf neun Zähler (24:33) herangekommen, doch danach setzten sich die Göttinger wieder klar ab.

Was fiel auf?

Der neue Serbe Mihajlo Andric (2,01m) warf den Holländern sechs Dreier in den Korb mit teils traumwandlerischer Sicherheit. Der neue US-Boy Derek Willis machte es ihm in fast ähnlicher Manier nach. Stefan Haukohl sieht man immer mehr an, dass er im Sommer viel für seine Physis getan hat. Schon wieder ganz der alte ist Darius Carter, er verwandelte seine Freiwürfe sicher.

Auch Penny Williams als Flügel und Tre Coggins als Shooting Guard wussten wieder zu gefallen. Und Michael Stockton? Steuerte einen „Double-Double“ bei, gab neben 12 Zählern fast sensationelle 17 Vorlagen. Keine Fragen dazu mehr.

Bitter: Joanic Grüttner schied aus, saß mit Eisbeutel am rechten Knie auf der Bank. Wie zum Schluss auch Dominic Lockhart nach einem Schlag ins Gesicht.

Viertel-Ergebnisse: 27:14, 29:16 - 24:18, 20:17.

BG: Stockton 12 (17 Assists), Coggins 9 /davon 1 Dreier), Larysz, Mönninghoff, Grüttner 2, Lockhart 7, Andric 20/6, Williams 9/1, Haukohl 9/2, Kramer 3/1, Willis 11/2, Carter 18. (haz/gsd)