BG Göttingen verliert erstes Saisonspiel gegen Bonn

Göttingen. Die Veilchen haben ihr erstes Heimspiel mit 79:86 (47:49) gegen die Telekom Baskets Bonn verloren - deuteten aber an, dass mit ihnen zu rechnen ist.

Klasse gekämpft, gut dagegengehalten – doch im ersten Spiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga reichte es für die BG Göttingen vor 3067 Zuschauer in der S-Arena nicht erhofften Überraschung.

Erstes Heimspiel in der neuen Saison und gleich war „Telekomsport“ mit großer Kapelle angerückt: Kommentator Stefan Koch hatte Ex-Alba Berlin-Center Sven Schultze an seiner Seite, Benni Zander führte die Interviews beim Top-Spiel des Wochenendes, auch mit Henning Harnisch (mit Deutschland Europameister 1993). Auch die Fans waren gespannt, schon lange vor dem ersten Tip-off war die Halle gut gefüllt. Und auch die Einlauf-Show war teilweise neu: Kapitän Michael Stockton & Co. liefen von Rauchfontänen begleitet aufs Parkett.

Toller Start für die Veilchen: Darius Carter tippte den ersten Korb der neuen Serie zum 2:0 rein, doch danach rissen die Rheinländer das Match erstmal an sich. Rastamann Charles Jackson traf zum 12:6 für die Gäste, doch mit vier Zählern in Folge brachte Dennis Kramer die BG wieder nach vorn. Es ging hin und her, Derek Willis versenkte den ersten Dreier für Göttingen zum 20:19. Doch die Bonner holten sich den ersten Abschnitt mit 23:21. Ein enges Match.

Dabei blieb es auch im zweiten Viertel. Man merkte, wie beide Teams wieder Bock auf Basketball hatten – die Fans natürlich auch. Spielfreude, Tempo, Rasse, Klasse auf dem Parkett – da war es wieder, dieses einzigartige Feeling in der S-Arena. Und Josh Mayos Dreier konterten die Göttinger fast sofort mit zweien von Stephan Haukohl und Kramer zum 34:32 – da tobte die Halle schon mal. Und es lief weiter gut für die Roijakkers-Mannschaft, die mit 41:35 in Front zog. Aus dem Vorsprung wurde zur Pause dich wieder ein Rückstand, denn mit der Sirene traf Bonns Jackson zum 49:47 für das Magenta-Team.

In die zweite Hälfte startete die BG schlecht. Bonn verwandelte drei Dreier durch Mayo, Bojan Subotic und RaShad James, wodurch die Gäste 58:48 in Führung gingen. Zudem erhielt Kramer sein viertes Foul. Schlechte Phase für die Veilchen, denen nur ein Punkt in fünf Minuten gelang. Die Baskets verteidigten hart, für viele BG-Fans zu hart. Vier Freiwürfe verfehlten ihr Ziel. Besserung gab´s erst gegen Ende des dritten Viertels, als die BG mit einem 9:0-Lauf von 54:68 auf 63:68 verkürzte – also wieder Schlagdistanz!

Doch immer wieder machte sich auch die Unerfahrenheit von den BG-Neuzugängen bemerkbar in zu ungestümen Aktionen und Ballverlusten. Nicht darunter fiel Penny Williams, der den besten Eindruck von den Neuen hinterließ. Spannung bis zur letzten Sekunde, weil Williams sechs Punkte zum 77:82 scorte. Aber das bessere Ende hatten die Bonner für sich. Dennoch: Die BG bot dem Playoff-Team stark Paroli – das lässt hoffen. (gsd)