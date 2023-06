BGerin Jenny Crowder für Deutschland bei der EM dabei

Teilen

Für das deutsche Team bei der EM in Slowenien: Jenny Crowder von der BG 74 Göttingen. © Hubert Jelinek/gsd-nh

Was für ein Weg nach oben! Jennifer Crowder (27) hat den „Cut“ in der Basketball-Nationalmannschaft der Frauen überstanden und ist von der neuen deutschen aus Kanada stammenden Bundestrainerin Lisa Thomaidis für die EM ab kommenden Donnerstag (15. Juni) in Slowenien nominiert worden.

Göttingen – Dabei hat die nur 1,64 m große Spielmacherin der BG 74 Göttingen vergangene Saison „nur“ in der 2. Liga Nord gespielt. Die Juristin in spe war indes die treibende Kraft am sportlichen Wiederaufstieg der Veilchen Ladies.

„Mit der Nominierung habe ich nicht gerechnet“, sagt ihr Vater und Ladies-Geschäftsführer Richard Crow-der, nachdem sich seine Tochter im ersten Saisonspiel gegen Neuss schwer verletzt hatte. Nach den Tests in der Türkei (drei Niederlagen) folgten zwei Partien in Israel: 69:73-Niederlage, 78:63-Sieg. Am Sonntag folgt der letzte Test in Pordenone (Italien). Von dort geht es dann weiter nach Slowenien.

EM-Termine (alle Spiele in Ljubljana): 15. Juni, 18.45 Uhr gegen Frankreich. 16. Juni, 16.00 Uhr gegen Slowenien. 18. Juni, 10.15 Uhr gegen Großbritannien. Alle Spiele kostenlos bei MagentaSport. (haz/gsd-nh)