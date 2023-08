Medien-Tag bei den Veilchen: BG Göttingen neu von A(nticevich) bis Z(ugic)

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Die Neuzugänge der BG Göttingen 2023/24: Trainer Olivier Foucart, Osaro Jürgen Rich (3), Grant Anticevich (11), Zach Ensminger (1), Karlis Silins (25), Umoja Gibson (2), Fedor Zugic (21), Deondre Burns (0), Bodie Hume (13), Lennart Schultz (16), Co-Trainer Kenneth Desloovere. © Hubert Jelinek/gsd

Mit neun neuen Spielern startete die BG Göttingen mit dem ersten Training am Dienstag in die Vorbereitungsphase zu ihrer inzwischen schon 15. Saison in der Basketball-Bundesliga.

Göttingen – Am Mittwochmittag hatten die Veilchen die Presse zu ihrem „Media Day“ eingeladen, zeigten sich von A(nticevich) bis Z(ugic) neu aufgestellt.

Doch nicht nur die neun Akteure sind neu, sondern eben auch Chefcoach Olivier Foucart (bisher Assistent vom nach Bonn gewechselten Roel Moors) und sein neuer Co-Trainer Kenneth Desloovere, ebenfalls ein Belgier. Trainingsbeginn war um 10 Uhr, ab 11.30 Uhr durften die Journalisten noch eine halbe Stunde zuschauen. Und es ging schon schön zur Sache – allerdings ohne den bisherigen Kapitän Harper Kamp, der nach seiner Verletzung im zweiten Playoff in München kurz vor der kompletten Gesundung steht und abseits Gymnastik machte, und dem als Pointguard eingeplanten Deondre Burns, der gleich im ersten Training umknickte und von BG-Physio Uwe Klassen behandelt wurde.

Wie sieht Coach Foucart die neue BG? „Ich habe einen guten Eindruck vom neuen Team. Ziel war, die Team-Chemie besser zu machen und Mentalität und Intensität langsam zu verbessern. Die Spieler sollen jetzt ihre Rollen kennenlernen. Wichtig ist, dass sie menschlich zusammenpassen und auch in die Kultur des Klubs“.

Osaro Rich, der im ersten Interview verriet, dass sein zweiter Vorname Jürgen daher resultiert, dass sein nigerianischer Vater Fan von Ex-Fußball-Nationalspieler Jürgen Klinsmann war, und Zach Ensminger zeigten sich begeistert von den Trainingsbedingungen im „Sartorius Lab“. Wichtig war für ihre Entscheidung, nach Göttingen zu kommen, dass die BG eben international spielt. Besonders freuen sie sich auf die Veilchen-Fans. Es erfreute die Neuen, dass sie von den Fans in den sozialen Netzwerken warmherzig begrüßt wurden. Auch alle anderen lobten die Professionalität des Klubs.

Interessant: Mit Fedor Zugic (Ulm) und Zach Ensminger (Bonn), dessen Vater Chris zu einer Basketball-Legende wurde, haben sich die Göttinger mit einem deutschen Meister und einem Vizemeister verstärkt. In den nächsten zehn Tagen wird jetzt viel Trainingsschweiß fließen bis zum ersten Test beim MBC in Halle/Saale. (Helmut Anschütz und Walter Gleitze/gsd)

Das sagen die neuen Spieler

. Osaro Jürgen Rich: „Ich will mit der BG den nächsten Schritt gehen, um mich in der Bundesliga zu etablieren. International wird es mehr Belastung für dass Team. Ich versuche, mich und das Team weiterzubringen. Coach Foucart macht einen guten Job. Im Team sind super Typen. Göttingen gefällt mir gut, alles ist nahe beieinander.



. Zach Ensminger: „Ich hatte gute Gespräche mit Trainer Foucart, habe viel Gutes gehört über Göttingen. Es war easy zu sagen, hier den nächsten Schritt zu machen. In Bonn habe ich viel gelernt, das will ich zeigen. Ich bin gespannt, wie es in der S-Arena aussieht. Die Trainingsmöglichkeiten sind super, alles ist perfekt organisiert. Bisher macht’s großen Spaß. Ich war schon ein-, zweimal in der City, habe den Gänseliesel-Brunnen gesehen. Krass, wie viele Fahrräder vor dem Bahnhof stehen. Da muss man als Autofahrer aufpassen. Die Trainer verlangen viel und fordern uns.



. Deondre Burns: „Hier ist alles perfekt organisiert. Auch für mich war wichtig, dass Göttingen international spielen wird.“



. Karlis Silins: „Dass meine Freundin Paula bei den BG 74-Frauen spielen kann, ist wirklich gut. Auf dem Foto, das von uns in der Zeitung war, trage ich eine Krone aus Eichenlaub. So feiern wir in Lettland den längsten Tag des Jahres am 22. Juni.“



. Fedor Zugic: „Dass ich mit Ulm deutscher Meister geworden bin, ist wirklich unglaublich. Ich wollte aber jetzt mehr Freiheit haben zu spielen, die ich zuletzt nicht mehr hatte.“ wg/haz-gsd

Die neuen Rückennummern der BG-Spieler

0 Deondre Burns



1 Zachary Ensminger



2 Umoja Gibson



3 Osaro Jürgen Rich



7 Nick Boakye



8 Peter Hemschemeier



11 Grant Anticevich



13 Bodie Hume



15 Max Wüllner



16 Lennart Schultz



17 Mathis Mönninghoff



18 Harper Kamp



21 Fedor Zugic



25 Karlis Silins

Die BG-Testspiele

Sa., 26.8., 17 Uhr: Syntainics MBC Weißenfels - BG (SWH-Halle, Nietfelder Straße).



Sa., 2.9., 16.30 Uhr: Hubo Limburg United - BG.



So., 3.9., 14 oder 17 Uhr: SLUC Nancy/ZZ Leiden - BG.



Sa., 9.9.: Medipolis SC Jena - BG



Mi., 13.9.: Basketball Löwen Braunschweig - BG.



So., 17.9.: BG - Eisbären Bremerhaven.



Mi., 20.9.: BG - Hubo Limburg United.



Die Spiele in Jena, Braunschweig und die beiden Heimspiele im „Sartorius Lab“ sind nicht öffentlich. Ob es von den beiden Heimspielen einen Live-Stream gibt, ist noch offen. (gsd)

Im ersten Training am Dienstag umgeknickt: Deondre Burns (mit BG-Physio Uwe Klassen) sah Mittwoch nur zu. © Hubert Jelinek/gsd

Schon mit Veilchen-Power: Umoja Gibson (li.) zieht mit viel Tempo am Ex-Bonner Zachary Ensminger vorbei. © Hubert Jelinek/gsd