Bitterer Verlust: Trainer Moors und Pape verlassen die BG Göttingen

Von: Helmut Anschütz

Nach zwei Fehlentscheidungen: Roel Moors diskutiert mit Schiedsrichter Robert Lottermoser in München beim zweiten Viertelfinale. © Imago/ Eibner/ Marcel Engelbrecht

Bei Basketball-Bundesligist BG Göttingen ist der „Worst Case“ eingetreten.

Göttingen – Nicht unerwartet wird Trainer Roel Moors (44) die Veilchen verlassen. Zudem geht auch mit Till Pape (25) nicht nur ein Publikumsliebling, sondern auch einer der wichtigsten Spieler. So müssen sich die Veilchen nach drei Spielzeiten mit Moors nach einem neuen Cheftrainer umschauen.

Die Pressemitteilung der BG schneite am Montag um 15.34 Uhr rein. „Nach drei Jahren verlässt Roel Moors die Südniedersachsen auf eigenen Wunsch, um sich einem deutlich finanzstärkeren Klub anzuschließen. Wir sind Roel sehr dankbar für alles, was er hier in den vergangenen drei Jahren geleistet und weiterentwickelt hat“, wird BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen zitiert. Und weiter: „Trotz der sehr schwierigen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie und die Sperrung der Sparkassen-Arena hat Roel nie nach Ausreden gesucht und sehr erfolgreich gearbeitet. Die Kommunikation mit Roel war immer sehr offen und vertrauensvoll. In ihm verlieren wir nicht nur einen sehr guten Headcoach, sondern in erster Linie auch einen hervorragenden Menschen, der in Göttingen immer willkommen sein wird.“

Der Belgier Moors kam im Sommer 2020 zur BG, löste den Holländer Johan Roijakkers ab, nachdem Bamberg sich von ihm trennte. Sportlich und vor allem auch menschlich trug Moors zur Konsolidierung der BG bei.

Nach dem Corona-Turnier in München wurde die BG in der folgenden Serie Zwölfter, danach dann Zehnter. Zuletzt gab es Rang sechs und nach zwölf Jahren wieder Playoffs - mit dem 0:3-Viertelfinal-Aus gegen München.

„Mir ist diese Entscheidung unheimlich schwergefallen“, sagt Moors. „Es gibt sehr viele Dinge, die für die BG sprechen: die professionellen Bedingungen, das familiäre Arbeitsklima, die Menschen im Büro, die diesen Klub zu einem tollen Standort machen und die fantastischen Fans. Es ist keine Entscheidung gegen Göttingen, sondern für eine neue, spannende Aufgabe. Ich habe in Göttingen drei wunderbare Jahre verbracht und mich sehr wohlgefühlt. Dieser Standort ist etwas ganz Besonderes.“

BG-Chef Frank Meinertshagen weiß, wohin Moors geht: „Aus Respekt vor dem neuen Klub sage ich es nicht. Ein Informations-Dilemma.“ Ob Co-Trainer Olivier Foucart bleit, sei offen.

Natürlich tauchen auch die ersten Spekulationen auf, wer Moors’ Nachfolger wird. Der „Markt“ scheint überschaubar: Korner, Jovovic, Spradley, Machowski oder ein ganz anderer? Moors’ Vorgänger Roijakkers (noch bis Oktober in Saudi-Arabien)?

Und wohin geht Moors? Haben da auch familiäre Gründe eine Rolle gespielt? Die Formulierung „deutlich finanzstärkerer Klub“ offenbart in Deutschland nicht viele Optionen. Meldungen zufolge geht Bonns Top-Coach Tuomas Iisalo nach Paris – da wird bei den Baskets eine Stelle frei. Wäre nur die halbe Entfernung für Moors nach Hause. Die BBL-Homepage schrieb letzte Woche, Moors habe zwei Angebote aus Frankreich. Ein Engagement in Ludwigsburg hatte sich schon zuvor erledigt.

Auch Pape „wäre gern geblieben: „Coole Stadt, coole Atmosphäre, tolle Fans!“ Wohin geht’s, spielt der neue Klub noch? „Kann ich nicht sagen. Wenn ich weiterkommen will, ist der Wechsel das Richtige.“ Warme Worte, aber letztlich unterliegen Moors und Pape auch nur den Mechanismen des Profisport-Business. (Helmut Anschütz/gsd)

Die Fans liebten ihn: Till Pape verlässt nach nur einem Jahr die BG Göttingen. © Hubert Jelinek/gsd