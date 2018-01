Bloß keine Mega-Klatsche

Basketball-Bundesliga der Frauen: BG Göttingen auf Mammut-Tour nach Wasserburg

+ Allein gegen alle: Göttingens Alissa Pierce (am Ball) wird von Wasserburgs Laura Audere gestoppt. Foto: zje/nh

Göttingen. Was für eine Tour, was für ein Spiel: 564 Kilometer Anreise stehen den BG 74 Veilchen Ladies am Sonntag zum Auswärtsspiel beim TSV 1880 Wasserburg bevor, nach der Fahrt zu den Fireballs Bad Aibling die zweitweiteste Strecke in der Basketball-Bundesliga der Frauen. Da erst um 16 Uhr gespielt wird, wird der Göttinger Tross erst in der Nacht zu Montag wieder zurück sein.