Bodie Hume dritter Neuzugang der BG Göttingen

Von: Walter Gleitze

Nächster Neuzugang: Bodie Hume wird in der kommenden Saison das Trikot der BG Göttingen tragen. © imago/J. Berger

US-Boy Bodie Hume wechselt zur kommenden Saison aus Schweden zum Basketball-Bundesligisten BG Göttingen nach Südniedersachsen.

Göttingen – Nach dem lettischen Center Karlis Silins und dem Deutschen Osaro Jürgen Rich hat Basketball-Bundesligist BG Göttingen nun seinen dritten Neuzugang bekannt gegeben. Der US-Amerikaner Bodie Hume spielte zuletzt beim schwedischen Vizemeister Borås Basket und erhielt bei den Südniedersachsen einen Einjahresvertrag.

„Bodie ist ein athletischer Flügelspieler, der auf der Position drei zum Einsatz kommt. Wenn es nötig ist, kann er auch auf der Position vier aushelfen“, so die erste Einschätzung vom neuen BG-Headcoach Olivier Foucart über den 23-jährigen Forward.

Hume wuchs in Sterling im US-Bundesstaat Colorado auf und war in seinem Heimatstaat an der University of Northern Colorado von 2018 bis 2022 als Wirtschaftsstudent eingeschrieben und hat für die dort ansässigen Bears 122 Spiele bestritten. In seinem letzten Jahr bei den Bears stand er in allen 38 Partien rund je 30 Minuten auf dem Parkett und sammelte elf Punkte und angelte sich 6,2 Rebounds im Schnitt pro Spiel.

Bei seiner letzten Station in Schweden bestritt er 43 Partien bei je einer Durchschnittsspielzeit von 26 Minuten. Dabei erzielte er 14 Punkte mit einer Dreier-Trefferquote von 38 Prozent und 5,5 Rebounds pro Begegnung.

Im Veilchen-Kader für die Saison 2023/24 stehen somit aktuell sechs Spieler: Peter Hemschemeier, Mathis Mönninghoff, Karlis Silins, Harper Kamp, Osaro Jürgen Rich und Bodie Hume.

Steckbrief

Name: Bodie Hume



Geburtstag: 21.09.1999



Nationalität: USA



Größe: 198 cm



Gewicht: 90 kg



Position: Forward



Vorherige Stationen (von neu nach alt): Borås Basket (Basketligan/Schweden), University of Northern Colorado/Northern Colorado Bears (NCAA/USA).