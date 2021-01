Bombenverdacht: BG Göttingen muss Bamberg-Spiel verlegen

Wegen des Verdachts auf einen Bombenfund in der Göttinger Weststadt muss Basketball-Bundesligist BG Göttingen sein für den 30. Januar geplantes Heimspiel gegen Brose Bamberg verlegen, das wegen des alten Göttinger und neuen Bamberger Trainers Johan Roijakkers besondere Spannung verspricht.

Göttingen – Nach Angaben der Stadt werden im Boden unterhalb der Godehardstraße in der Nähe der Sparkassen-Arena mehrere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Um diese zu entschärfen, müssen am 30. Januar alle Menschen einen Umkreis von 1000 Metern rund um die Fundstelle verlassen. In diesem Umkreis liegt auch die S-Arena.

Durch die Verlegung des Spiels verzögert sich auch die Rückkehr des Bamberger Trainers Johan Roijakkers nach Göttingen. Der Niederländer war im Sommer nach acht Jahren bei der BG nach Bamberg gewechselt. Im Gespräch ist, dass das BG-Spiel eventuell schon am Freitag, 29. Januar, ausgetragen wird. (haz-gsd/dpa)