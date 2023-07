BG Göttingen holt Sohn von BBL-Legende Ensminger, auch Frey nach Bonn

Vierter BG-Neuzugang: Bonns Zachary Ensminger (links) hier gegen den MBCer Scottie Reynolds. © Imago/Eu-Images

Bisher ging es nur in eine Richtung: Trainer Roel Moors nach Bonn, Shooting-Star Till Pape zu den Telekom Baskets und gestern zog es auch noch den norwegischen Aufbauspieler Harald Frey vom Basketball-Bundesligisten BG Göttingen in die ehemalige Bundeshauptstadt.

Göttingen – Doch dafür geht es dieses Mal auch in die andere Richtung. Von den Rheinländern, Hauptrunden-Erster in der vergangenen Bundesliga-Saison und Champions League-Sieger, wechselt Zachary Christopher Ensminger (22) zur BG Göttingen.

Ensminger? Da war doch was? Klar: Ensmingers Vater Chris (49, 2,09 m) zählt zu den absoluten BBL-Legenden in der 1. Liga, der von 1999 bis 2013 für mehrere deutsche Erstligisten (Bonn, Bamberg, MBC, Paderborn) spielte. Mit Zachary „Zach“ Ensminger kommt also ein neuer, durchaus prominenter Name zu den Veilchen, bei denen er einen Zweijahresvertrag unterschrieb.

„Zach ist ein junger, talentierter Guard, der sowohl auf der Position eins als auch auf der zwei spielen kann“, sagt BG-Trainer Olivier Foucart. „Er hat eine gute Größe, ist ein sehr guter Werfer und kann aus dem Pick-and-Roll kreieren. Zudem ist er ein solider Verteidiger und spielt immer mit positiver Energie sowohl defensiv als auch offensiv. Viel wichtiger ist aber, dass er die richtige Einstellung hat und zu den BG-Werten passt.“

Der BG-Neuzugang kam vergangene Saison 30 Mal für die Bonner in der BBL zum Einsatz und stand durchschnittlich acht Minuten auf dem Parkett. In der Champions League absolvierte Ensminger fünf Partien. In der Jugend spielte Ensminger in Bonn, Jena, Gotha („Rookie of the Year“) und Ulm, wo er auch in der BBL debütierte. Bei Zweitligist Quakenbrück heimste er 2021 den Titel „Youngster der Saison“ ein.

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit Coach Foucart und habe über den Verein, die Fans und die Stadt nur Positives gehört. Ich denke, dass ich gut in das System passe, und freue mich schon, mit ihm und dem ganzen Team jeden Tag zusammenzuarbeiten“, sagt Ensminger. „Für mich ist es wichtig, die Chance zu haben, auf dem Feld zu stehen und mich im Training sowie im Spiel weiterzuentwickeln. Ich kann’s kaum erwarten, vor den Fans zu spielen und die tolle Atmosphäre in der Halle zu erleben.“

. Zum Veilchen-Kader für die Saison 2023/24 gehören aktuell Peter Hemschemeier, Mathis Mönninghoff, Karlis Silins, Harper Kamp, Osaro Jürgen Rich, Bodie Hume und Zachary Ensminger. (haz/gsd)