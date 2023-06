Entscheidung steht bevor: Ex-BG-Trainer Moors jetzt zu Vizemeister Bonn?

Teilen

Bald Trainer in Bonn? Roel Moors (links) mit seinem Nachfolger bei der BG Göttingen, Olivier Foucart. © Hubert Jelinek/gsd

Die deutsche Basketball-Meisterschaft ist seit Freitagabend entschieden

Göttingen/Ljubljana/Bonn – ratiopharm Ulm hat den Titel geholt nach einem 74:70 gegen den souveränen Hauptrundensieger und Champions League-Gewinner Telekom Baskets Bonn. Eine Riesen-Überraschung! Seit 2009 hat zum ersten Mal nicht Bamberg, Bayern und Berlin den Titel gewonnen.

Mit dem Ende der Playoffs wird nun auch wieder ein Thema aktuell, in dem die BG Göttingen auftaucht: Wechselt der scheidende Trainer Roel Moors (44) nun tatsächlich nach Bonn – zum Vizemeister?

Diese Spekulation hält sich seit mehreren Wochen (HNA berichtete mehrfach). Für Insider ist Moors’ Wechsel von der Leine an den Rhein längst eingetütet. Nur wurde das Thema nicht offiziell, weil Bonn eben noch in den Meisterschafts-Playoffs involviert war. Da geziemt sich Basketball-like Zurückhaltung.

Bonns Finnen-Coach Tuomas Iisalo (40) soll in dem Zusammenhang auch längst bei „Paris Basket“ zugesagt haben. „Er soll kurz vor einem Wechsel zu Paris Basketball stehen. Die Truppe von Präsident David Kahn (früher Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers) will mit aller Macht und viel Geld möglichst bald in die Euroleague“, berichtet „SportBild“ aktuell. Paris wird in der Euroleague ebenso gern gesehen wie ein Team aus London – zwei riesige Märkte für die „Turkish Airlines Euroleague“. Auch Bonns Star T.J. Shorts wird in Paris gehandelt. Genauso wird hartnäckig spekuliert, dass Till Pape von der BG nach Bonn wechselt. Seinen neuen Klub hat der bisherige BG-Publikumsliebling noch verschwiegen.

. Bei der BG geht unterdessen der Ausverkauf weiter: Geno Crandall wechselt nach Israel zu BeerShevaBasket, der Deutsch-Grieche Marios Giotis nach zwei Spielzeiten zu Bundesliga-Absteiger medi Bayreuth.

Frauen-EM

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat bei der EM in Ljubljana ihr zweites der drei Spiele gewonnen, ist in der Gruppe C Zweiter hinter Frankreich geworden und hat sich damit die Qualifikation für das Viertelfinale gesichert. Am Sonntag gewann das deutsche Team mit seiner kanadischen Trainerin Lisa Thomaidis nach einer dramatischen Schlussphase mit 62:61 gegen Großbritannien. Beste Werferin der Deutschen war Leonie Fiebich, die 13 Punkte erzielte.

Am Freitag feierte das deutsche Team einen 66:62-Sieg gegen Gastgeber Slowenien ohne Jennifer Crowder. Die Göttingerin kam dabei im Gegensatz zum ersten Spiel gegen Frankreich (6 Punkte) nicht zum Einsatz. Gegen die Britinnen stand Crowder 2:37 Minuten auf dem Parkett. (gsd)