Jetzt perfekt: Trainer Moors von BG Göttingen nach Bonn

Hat schon mal Platz genommen im Bonner Telekom-Dome: Roel Moors wechselt aus Südniedersachsen zu den Rheinländern. © Imago/Jörn Wolter

Die wochenlangen Spekulationen haben sich jetzt bewahrheitet: Roel Moors wird neuer Trainer des deutschen Basketball-Vizemeisters Telekom Baskets Bonn.

Bonn/Göttingen – Der 44 Jahre alte Belgier unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie die Bonner am Montag jetzt offiziell mitteilten.

Moors trainierte zuletzt drei Jahre lang den Bundesliga-Rivalen BG Göttingen und führte die Niedersachsen in der abgelaufenen Saison ins Playoff-Viertelfinale – trotz eines weitaus kleineren Etats als bei den Baskets in Bonn. Die Göttinger hatte er nach drei Spielzeiten auf eigenen Wunsch verlassen. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Veilchen sah er als zu wenig aussichtsreich an. So hat er die Göttinger auf seinem Gipfel des sportlichen Erfolgs verlassen. Unter den gegebenen finanziellen Möglichkeiten sah der Belgier zu wenig Perspektive. „Ich will nächste Saison nicht ein Trainer mit Frust in Göttingen sein“, sagte er in einem HNA-Gespräch. Zudem ist es von Bonn in seine Heimat Lier (bei Antwerpen) zu seiner Familie nur halb so weit.

Bei den Baskets wird er Nachfolger von Erfolgstrainer Tuomas Iisalo. Der 40-jährige Finne hatte die Mannschaft zur Saison 2021/22 übernommen. Unter seiner Regie holten die Bonner in der vorigen Saison den Titel in der Champions League und erreichten die Endspiele um die Meisterschaft. Dort setzte sich dann aber ratiopharm Ulm durch.

Für Moors ist es in der Bundesliga bereits die dritte Trainerstation, er war auch schon in Bamberg tätig. „Er ist ein guter Rekrutierer und kann langfristig planen, was für uns sehr wichtig ist. Zudem bringt er jede Menge Europa- und BBL-Erfahrung mit“, sagte Baskets-Sportdirektor Savo Milovic. Moors erklärte, erste Aufgabe sei nun, „ein konkurrenzfähiges Team zusammenzustellen, mit dem sich unsere leidenschaftlichen Fans identifizieren können“.

Offen ist jetzt noch, ob auch BG-Shooting-Star Till Pape von der Leine an den Rhein wechselt. (dpa/haz-gsd-nh)